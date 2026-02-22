Türkiye'de Satılan En Büyük Batarya Kapasitesine Sahip Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon teknolojileri neredeyse her yeni modelle biraz daha gelişiyor. Ancak bir telefon teknolojisi var ki çok uzun zamandır yerinde sayıyor. Uzun zamandır ürünlerinde lityum iyon piller kullanan üreticiler, batarya kapasitesi konusunda yerinde sayıyordu. Öyle ki 2020'da çıkan Galaxy S20 Ultra ve 2025'te çıkan Galaxy S25 Ultra'nın pil kapasitesi aradaki beş yıllık farka rağmen aynı.

Neyse ki 2025, bizim bu teknolojide bazı atılımlar gördüğümüz bir yıl oldu. Liyum iyon yerine karbon silikon pil teknolojisini benimseyen bazı akıllı telefon üreticileri, aynı alana normalin iki katı kapasiteli bir batarya sığdırmayı başardı. Bu sayede 10000 mAh'lık telefonlar görmek mümkün oldu. Biz de bu içerike sizin için Türkiye'de satılan en yüksek batarya kapasitesine sahip akıllı telefon modellerini listeledik.

Türkiye'de Satılan En Uzun Pil Ömrüne Sahip Telefonlar

Honor Magic 8 Lite - 7500 mAh

Nubia RedMagic 11 Pro - 7500 mAh

Oppo Find X9 Pro - 7500 mAh

OnePlus 15R - 7400 mAh

ZTE Nubia Z80 Ultra - 7200 mAh

Oppo Reno15 F - 7000 mAh

Yukarıda da belirttiğimiz üzere günümüzde Honor Power 2 gibi 10000 mAh üzerinde pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar görmek mümkün. Ancak söz konusu model henüz ülkemizde resmi olarak satılmıyor. Bu nedenle biz de listemizi halihazırda Türkiye'de satışı olan modellerle sınırladık.

Bu doğrultuda her biri 7500 mAh'lık bir kapasiteye sahip Honor Magic 8 Lite, Nubia RedMagic 11 Pro, Oppo Find X9 Pro modelleri, 7400 mAh'lık OnePlus 15R, 7200 mAh'lık ZTE Nubia Z80 Ultra ve 7000 mAh'lık Oppo Reno 15F listemize girmeye hak kazandı. Belirtmekte fayda var ki en büyük batarya her zaman en uzun pil ömrü anlamına gelmez.

Söz konusu pil ömrü olduğunda kullanılan işlemci, ekran çözünürlüğü ve yazılım optimizasyonu gibi bazı değerler, pil ömrünü etkilemektedir. Örneğin OnePlus 15R, Honor Magic 8 Lite'a kıyasla 100 mAh daha küçük bir pile ve daha büyük bir ekrana sahip olsa bile güç tüketimi konusunda daha verimli bir işlemciye sahip. Bu nedenle daha uzun pil ömrü sunabilir.

Yine de Honor Magic 8 Lite'ın herhangi bir Galaxy S25 modelinden daha uzun pil ömrü sunmasını bekleyebiliriz. Çünkü pil kapasitesi S26 Ultra'dan bile yüzde 50 fazlar. Bu kadar büyük bir farkı optimizasyon ya da işlemci verimliliği ile kapatmak mümkün değil. Gelin Söz konusu telefonların özellikleri ve fiyatlarına da göz atalım.

Honor Magic 8 Lite Özellikleri Neler?

Listemizdeki en uygun fiyatlı akıllı telefon olan Honor Magic 8 Lite, Türkiye'de 20 bin 499 TL başlangıç fiyatı ile satın alınabiliyor. Telefonun özellikleri arasında ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 işlemci, 6.79 İnç AMOLED ekran ve 66W hızında şarj olan 7500 mAh batarya gibi dikkat çekici detaylar var. Tüm özellikleri ise şu şekilde:

Ekran Boyutu: 6,79 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200x2640 piksel (FHD+)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 800 nit (HBM: 1800 nit)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Batarya: 7.500 mAh

Kablolu Şarj: 66W

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

Arka Kamera: 108 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 15 (MagicOS 9.0)

RAM: 8 GB (+ 8 GB sanal RAM)

Depolama: 256 GB (512 GB seçeneği mevcut)

Nubia RedMagic 11 Pro Özellikleri Neler?

Bir oyun telefonu olan Nubia RedMagic 11 Pro, kuşkusuz bu listedeki en iyi ve ilgi çekici akıllı telefon modellerinden biri. Cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Buna 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. 7500 mAh pili, AMOLED ekranı ve ekran altı ön kamerası sayesinde sunduğu tam ekran deneyimi ile dikkatleri üzerine çeken RedMagic 11 Pro, ülkemizde 59 bin 999 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor.

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1216x2688 piksel (FHD+)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 1800 nit (maks.)

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Batarya: 7.500 mAh

Kablolu Şarj: 80W

Kablosuz Şarj: 80W

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 16

RAM: 12 GB (+ 12 GB sanal RAM)

Depolama: 256 GB (512 GB / 1 TB seçenekli)

Oppo Find X9 Pro Özellikleri Neler?

Listemizdeki bir diğer amiral gemisi modeli olan Oppo Find X9 Pro, Türkiye'de 77 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu nedenle listenin genelinden fiyat olarak ayrılan telefon, gücünü MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 80 W hızla şarj olan 7500 mAh batarya, 6.78 İnç AMOLED ekran ve dörtlü kamera dizilimi bu telefonun dikkat çeken özellikleri arasında.

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440x3040 piksel (QHD+)

Ekran Teknolojisi: AMOLED (LTPO)

Ekran Parlaklığı: 1800 nit (HBM), 3600 nit (maks.)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Batarya: 7.500 mAh

Kablolu Şarj: 80W

Kablosuz Şarj: 50W

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP

Ön Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 (ColorOS 16)

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

OnePlus 15R Özellikleri Neler?

Amiral gemisi katili olarak nitelendiren telefonlarıyla uzun süre akıllı telefon pazarında fırtınalar estiren ve ülkemize gelmeden kısa süre önce bu niteliğini kaybeden OnePlus, hala harika telefonlar üretiyor. 53 bin TL başlangıç fiyatına sahip OnePlus 15R da bunu kanıtlıyor. Telefon onu listemize sokan 7400 mAh'lık dev bir batarya, Snapdragon 8 Gen 5 işlemci ve listedeki diğer rakipleri gibi AMOLED bir ekran ile geliyor.

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel (FHD+)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 1800 nit (HBM)

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Batarya: 7.400 mAh

Kablolu Şarj: 80W

Kablosuz Şarj: Yok

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845)

Arka Kamera: 50 MP (OIS) + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 16 (OxygenOS 16)

RAM: 12 GB (LPDDR5X Ultra)

Depolama: 512 GB (UFS 4.1)

ZTE Nubia Z80 Ultra Özellikleri Neler?

Listemize iki modelle birlikte giriş yapan ZTE Z80 Ultra, en az RedMagic 11 Pro kadar iddialı bir model. Tıpkı kardeşi gibi ekran altı kamera teknolojisi ile gelen bu telefon, yine Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama gibi bilgisayarlarla yarışan özelliklere sahip. Ayrıca 7200 mAh'lık bataryası ile Türkiye'de satılan en büyük pil kapasiteli modellerden biri. ZTE Nubia Z80 Ultra'nın Türkiye fiyatı ise 59 bin TL.

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel (FHD+)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 2000 nit (maks.)

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Batarya: 7.200 mAh

Kablolu Şarj: 80W

Kablosuz Şarj: 80W

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Arka Kamera: 50 MP (OIS) + 50 MP + 64 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 16

RAM: 16 GB (LPDDR5X)

Depolama: 1 TB (UFS 4.1)

Oppo Reno15 F Özellikleri Neler?

7000 mAh batarya kapasitesine rağmen oldukça uygun fiyatlı bir model olan Oppo Reno15F, Türkiye'de 31 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Ancak Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi gibi nispeten zayıf olan özellikleri fiyat konusundaki avantajını görmezden gelmemize neden oluyor. Eğer siz de bu listeye göre bir telefon alacak ve en uygun fiyatlı iki model arasında kalacak olursanız, Honor Magic 8 Lite daha akıllıca bir seçenek oalcaktır. Reno15 F'in tüm özellikleri ise şu şekilde: