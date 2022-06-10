Türkiye ile Sırbistan Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor

Kimlikle seyahat edilebilen ülkelere bir yenisi daha eklendi. Hâlihazırda pasaport ve vize gerektirmeden yalnızca kimlikle KKTC, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova'ya gidebilen Türk vatandaşları artık Sırbistan'a da yalnızca kimlikle seyahat edebilecek.

Türkiye'nin başvurusu sonrası gelişmelerin sürdüğü bu gelişme sonrası Sırbistan hükûmeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın onanması için gereken yasal düzenlemeyi bugün hayata geçirdi. Bunun ardından her iki hükûmet tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan bu yeni anlaşma gereği bundan böyle Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu iki ülke arasında kimlikle seyahat edebileceği ifade edildi.

Türkiye'den Yalnızca Kimlikle Seyahat Edilebilen Ülke Sayısı 6 Oldu

Bu yeni anlaşmanın her iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının amaçlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan hükûmetiyle Türk hükûmetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında en kısa sürede bir protokol imzalanacağını belirtti. Böylelikle KKTC, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova'dan sonra hiçbir pasaport veya vize şartı aranmadan yalnızca kimlikle seyahat edebileceğimiz ülke sayısı 6'ya çıktı. 1 TL'nin yaklaşık 6,55 Sırp Dinarı ettiği Sırbistan'da asgari ücret ise şu anda 35.000 Sırp Dinarı seviyelerinde.

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