Türkiye, Somali'de Uzay Üssü ve Balistik Füze Test Sahası Kuracak

Türkiye'nin deniz aşırı yatırımlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bloomberg'in haberine göre ülkemiz, Somali'de balistik füze test sahası ve uzay üssü kurmak için harekete geçti. Somali'nin coğrafi konumundan yararlanamak isteyen Türkiye'nin Hint Okyanusu'na doğru atış yapmak ve ekvatora yakın bir uzay üssüne sahip olmak istediği iddia edildi.

Türkiye, Somali'den Uzaya Çıkacak

Türkiye ve Somali arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin son yıllarda giderek güçlendiği bilinen bir gerçek. Görünüşe göre bu ilişkiler tahmin ettiğimizden çok daha iyi durumda ki Türkiye, Afrika ülkesine iki yeni tesis kuruyor. Bunlardan ilki, Somali’nin stratejik konumunu kullanarak füze denemelerinin yapılacağı bir test sahası olacak.

Bu sahada uzun menzilli füzelerin Hint Okyanusu’na doğru ateşlenmesi planlanıyor. Türkiye, füze teknolojisinde uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmek için Somali’yi önemli bir ortak olarak görüyor. İkinci tesis ise, uzay roketlerinin fırlatılacağı bir uzay limanı olacak.

Somali'nin ekvatora yakın olması, roketlerin daha verimli bir şekilde fırlatılmasını sağlayacak. Böylece Türkiye, küresel uzay yarışında da kendine yer açmayı hedefliyor. Ne yazık ki ülkemiz şu an için kendi uzay roketine sahip değil. Bu nedenle uzay görevlerinde SpaceX'i kulalnıyor. Ancak görünüşe göre bu da değişecek.

Yine de belirtmekte fayda var ki tüm bunlar şimdilik doğrulanmış bilgiler değil. Türkiye'nin Somali'de bu yatırımları yapıp yapmayacağı resmi açıklamalardan sonra belli olacak. Yine de iddiaların oldukça güçlü olduğunun altını çizmek gerek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.