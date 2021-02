2021'de Türkiye'nin Sosyal Medya Kullanım Oranı Açıklandı

2021 yılında Türkiye'nin sosyal medya kullanım oranı ile ilgili ilk istatiksel rapor yayımlandı. Genel olarak internet, sosyal medya, akıllı telefon ve e-ticaret kullanımını ele alan We Are Social'ın "Digital 2021" raporunun ocak sayısında Türkiye'de yer alan internet kullanıcılarının sosyal medya platformlarında geçirdiği süreden mobil ve sabit internet hızına kadar ayrıntılı bilgi verildi.

Türkiye'nin Sosyal Medya Kullanım Oranı Ne Durumda?

We Are Social tarafından yayımlanan Dijital Ocak 2021 raporunda Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok platformdan mobil ve sabit internet hızına kadar Türkiye'nin dijital karnesi sunuldu. Peki, Türkiye 2021 yılının ocak ayında internette daha mı fazla yoksa daha mı az zaman tüketti?

"We Are Social Digital 2021" raporuna göre salgının etkisini en şiddetli biçimde gösterdiği son bir yıl içerisinde internet kullanıcılarının çevrim içi ortamda günlük olarak harcadığı ortalama süre dünyada 11 dakika artarken Türkiye'de ise 28 dakika arttı. Dünyanın her gün internette geçirdiği ortalama süre 6 saat 43 dakikadan 6 saat 54 dakikaya, Türkiye'nin her gün internette geçirdiği ortalama süre 7 saat 29 dakikadan 7 saat 57 dakikaya çıktı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre mobil veri üzerinde geçirilen günlük ortalama süre Türkiye'de 4 saatten 4 saat 19 dakikaya, dünyada ise 3 saat 22 dakikadan 3 saat 39 dakikaya çıktı. PC başında internette geçirilen günlük süre Türkiye'de 3 saat 57 dakikaya ulaşırken dünyada ise 5 dakika düşüşle 3 saat 16 dakikaya geriledi.

Türkiye'de kullanıcı başına düşen ortalama sosyal medya hesabı sayısı 9.1'den 9.4'e çıkarken dünyada ise tam tersi gerçekleşerek bu sayı 8.6'dan 8.4'e geriledi. Sosyal medya platformlarının Türkiye'deki kullanıcı sayısı ve Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri şu şekilde:

Instagram ’da 46 milyon kullanıcı ile 6. sırada (2020'de 38 milyon ile 6. sıradaydı).

’da 46 milyon kullanıcı ile 6. sırada (2020'de 38 milyon ile 6. sıradaydı). Facebook ’ta 38 milyon kullanıcı ile 12. sırada (2020'de 37 milyon ile 10. sıradaydı).

’ta 38 milyon kullanıcı ile 12. sırada (2020'de 37 milyon ile 10. sıradaydı). Linkedin ’de 9,8 milyon kullanıcı ile 14. sırada (2020'de 8.4 milyon ile 15. sıradaydı).

’de 9,8 milyon kullanıcı ile 14. sırada (2020'de 8.4 milyon ile 15. sıradaydı). Snapchat ’te 11,1 milyon kullanıcı ile 11. sırada (2020'de 7.7 milyon ile 11. sıradaydı).

’te 11,1 milyon kullanıcı ile 11. sırada (2020'de 7.7 milyon ile 11. sıradaydı). Twitter ’da 13,6 milyon kullanıcı ile 7. sırada (2020'de 11.8 milyon ile 6. sıradaydı).

’da 13,6 milyon kullanıcı ile 7. sırada (2020'de 11.8 milyon ile 6. sıradaydı). YouTube’ta 50,6 milyon kullanıcı ile 12. sırada (2020'de açıklanmadı).

2021'de Türkiye'nin İnternet Hızı Ne Kadar Arttı?

Sabit internette Türkiye'nin ortalama hızı 28.89 Mbps, dünyada 96.43 Mbps oldu. Bu hızlar 2020 yılının başında 26 Mbps ve 73.6 Mbps olarak kayda geçmişti. Dünyanın internet hızı son bir yılda yüzde 31 artarken Türkiye'de ise yalnızca yüzde 11 artış meydana geldi. Türkiye'de 34.79 Mbps olan ortalama mobil internet hızı dünyada 42.70 Mbps oldu. Bu hızlar da 2020 yılının başında sırasıyla 34.6 Mbps ve 32 Mbps olarak kayda geçmişti.