Speedtest'e Video Test Özelliği Geldi: Hemen Test Edin

Speedtest, video test özelliğini kullanıma sundu. Dünya genelinde en çok kullanılan hız testi uygulamalarından bir tanesi olan Speedtest, artık internet hızınız ile hangi çözünürlükte videolar izleyebileceğinizi ölçecek.

Speedtest Video Test Özelliği Geldi

Speedtest video test özelliğine uygulamanın alt kısmındaki bölmeden kolayca geçiş yapılabiliyor. Video test bölümüne geçiş yaptıktan sonra testi başlattığınızda kısa bir süre içerisinde internet hızınız ile hangi çözünürlükte video izleyebileceğiniz öğrenebileceksiniz.

Hemen aşağıdan özelliğin nasıl çalıştığına dair kısa videoya bakabilirsiniz.

Video testi özelliği şu anda sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden kullanılabiliyor. Speedtest tarafından gelen açıklamada özelliğin ilerleyen günlerde çeşitli platformlara geleceği belirtildi. Yeni özellik ile birlikte evdeki internetinizin ne kadar çözünürlükte videoyu sorunsuzca oynatabileceğini öğrenebilmektesiniz.

Video testinin internet hız testinden farklı bir biçimde bit hız teknolojisi kullanılarak yapıldığı aktarılıyor. Video hız testi sonucu beklediğinizden kötü çıkar ise sonucu internet servis sağlaycısına bildirebilir ve hattınızın incelenmesi için kayıt açtırabilirsiniz.

Video testi, video kalitesinin cihazınız tarafından desteklenen çözünürlüğü karşıladığını gösterdiği halde takılmalar yaşıyorsanız endişelenecek bir durum yok. Youtube vb. platformlarda yaşanan erişim sorunları da video testi sonucu ekranında gösterilecek. Böylece YouTube vb. uygulamalarda erişim sorunu olduğunu anlayabileceksiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Speedtest uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Speedtest uygulaması üzerinden internet hız testi ve video testi yapabilirsiniz. Speedtest indir butonuna bastığınızda indirme sayfasına yönlendireceksiniz.

Özelliğin şu anda sadece iPad ve iPhone modellerinde kullanıma açık olduğunu unutmayın!

Speedtest'in yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bekliyoruz.

Yapılan açıklamaya göre en hızlı sabit internet altyapısı 229.42 MBPS ile Singapur'da bulunuyor. En hızlı mobil internet altyapısı ise 145.03 MBPS ile Güney Kore'de yer alıyor.

Türkiye mobil internet hızında 36.79 MBPS ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 MBPS ile 102. sırada bulunuyor. Türkiye'nin sabit internet hızında geçen aya kıyas ile 1 sıra düşüş yaşandığı aktarılırken mobil internet hızında geçen aya kıyasya 4 sıra düşüş yaşandığı belirtiliyor.