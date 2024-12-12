Türkiye'de Hangi Sosyal Medya Platformlarının Ne Kadar Kullanıcıya Sahip Olduğu Ortaya Çıktı!

Ulaştırma ve Altaypı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülkemizdeki sosyal medya ve teknoloji kullanımı hakkında önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha öncesinde Türkiye'de en az bir adet sosyal medya platformu kullanan kişilerin sayısını paylaşan Uraloğlu, şimdiyse ülkemizde kaç adet sosyal medya hesabının olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye'ye Kayıtlı Toplam 303 Milyon Sosyal Medya Hesabı Bulunuyor

Bakan Uraloğlu, güncel olarak Türkiye’ye kayıtlı sosyal medya hesabı sayısının yaklaşık 303 milyon 97 bin olduğunu duyurdu. Toplam nüfusumuzun 85 milyon civarında olduğunu düşününürsek nüfusun 3 katı kadar aktif hesabın bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun oluşmasının arkasında yatan neden ise birçok kişinin birden fazla sosyal medya hesabı kullanması.

Bu veri ile birlikte Türkiye’deki internet kullanımının günde 7 saat, sosyal medya kullanımının ise 2 saat 37 dakika olduğu aktaran Bakan Uraloğlu, 2 saat 19 dakikalık dünya ortalamasının üzerinde bir sosyal medya kullanımına sahip olduğumu belirtti.

Sosyal medya platformlarına da değinecek olursak, yapılan açıklamaya göre ülkemizde kullanılan sosyal medya platformu sayısının aylık ortlaması 7.5. Dünya genelinde ise bu rakam 6,8'e kadar düşüyor. Öte yandan Facebook, Instagram ve X gibi köklü ağların ülkemizdeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre düşerken, TikTok 2023'e kıyasla yüzde 9 oranında büyeyerek bu alanda bir istisna oldu.

Uraloğlu'nun geçmişte yaptığı açıklamalara dayanarak, sosyal medya platformlarının ülkemizdeki kullanıcı sayısılarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Instagram: 53,8 milyon TikTok: 39 milyon Facebook: 34,3 milyon X: 19,5 milyon

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