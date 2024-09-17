Türkiye Tech Visa Programı Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte Türkiye Tech Visa Programı isimli özel bir projeyi tanıttı. Türkiye'ye teknoloji alanında uzman bireyler ve yenilikçi girişimler getirmeyi hedefleyen program ise sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açtı. İşte detaylar!

Türkiye Tech Visa Programı Nedir?

Bilmeyenler için Türkiye Tech Visa Programı, Türkiye'yi küresel teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefleyen bir program. Teknoloji alanında yetkin bireyler ve yenilikçi girişimciler için 3 yıllık özel çalışma izni sunan proje, şirket kurulum desteği ve teşviklerle yeni oluşumları ve potansiyeli yüksek projeleri ülkemize getirmeyi hedefliyor.

Resmi açıklamaya göre Türkiye Tech Visa Programı ile sunulan avantajlar ise şu şekilde:

1) 3 Yıllık Çalışma İzni

Tech Visa kapsamında Türkiye’ye gelirken, çalışanlarını da rahatlıkla getirebilirsin. Ya da diğer ülkelerden yetenekleri ekibine dahil edebilirsin. Çünkü yabancı personel çalıştırma izinlerinde bu programa özel istisnalar uyguluyoruz. Bu istisnalar hem ortaklar hem de çalışanlar için geçerli. 2) Hoş geldin Danışmanlık Hizmeti

Türkiye misafirperverliği ile tanınan bir ülkedir. Bu sebeple ülkemize gelen tüm startupları “Hoş Geldin” diyerek karşılıyoruz. Türkiye’de nasıl şirket kuracağım?

Türkiye’de vergi ve diğer mevzuatlarla ilgili kime danışacağım?

Nereden ofis bulabilirim?

Hangi mentorlarla görüşebilirim?

Türkiye’deki devlet desteklerinden nasıl yararlanabilirim? gibi soruların cevapları için desteğimiz tam. Hoş geldin Danışmanlığı ile tüm bu sorularınız cevapları sizlere ücretsiz olarak sağlıyoruz. Ücretsiz şirket kurma danışmanlığı, vergi ve mevzuat danışmanlığı, ücretsiz ofis imkanları, birbirinden değerli mentorlarla buluşma fırsatı ve Ar-Ge’den pazarlamaya birçok alanda devlet desteğinden yararlanma imkanı sizleri bekliyor. 3) Teknoparklarda Ofis İmkanı

Teknoparklarda ofisinin olması teknoloji ekosisteminin bir parçası olmak için en etkili ve hızlı yol. Tech Visa kapsamında, Türkiye genelindeki yaklaşık 100 teknoparktan senin için en uygun olanında yer alman adına gerekli kolaylık sağlanacak. 4) Türkiye Tech Visa Fonu

Tüm dünyada girişimlerin en büyük ihtiyaçlarından biri finansmana erişimdir. Türkiye Tech Visa Programı’na dahil olan startupların bu sorununu Türkiye Tech Visa Fonu ile çözüyoruz. Bu programa dahil olan startuplara özel Türkiye Tech Visa Fon’u ile girişiminiz için finansman bulmak artık bir dert olmaktan çıkıyor. 5) Devlet Desteklerinden Yararlanma

Türkiye, teknogirişimlerin kamu tarafından en fazla desteklendiği ülkelerden biri. Proje finansmanı, markalaşma desteği, yurt dışı pazarlara tanıtım desteği gibi hibe bazlı destekler sağlıyoruz. Tech Visa kapsamında Türkiye’ye gelen teknogirişimler ihtiyaç duyduklarında bu fonlara kolayca başvurabilecek. 6) Vergi Muafiyetleri Tech Visa kapsamında bir teknoparkta yer aldığında, çeşitli teşviklere erişmiş olacaksın. Katma değer vergisi, kurumlar vergisi, gümrük vergisi gibi başlıklarda muafiyetlerden yararlanabilirsin. Ayrıca çalışanlara ödenmesi gereken primler için de teşvik uygulanıyor. Çalışanların da gelir vergisi vergisi ödemeyecekler. 7) Sağlık Sisteminden Ücretsiz Yararlanma

Türkiye’de etkin bir sağlık güvencesi sistemi var. Tüm çalışanlar sağlık hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Teknoloji firmalarının çalışanlarının sigorta primlerini ise devlet karşılıyor. Daha iyisini birlikte yapabiliriz…

Ancak bu duyuru sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı vatandaşlar projenin gerçekten de önemli girişimleri çekeceğini iddia ederken, diğerleri ise ofis, ücretsiz sağlık hizmeti ve verg muafiyeti konularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu düzeyde destek verilmediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye Tech Visa Programı başarıya ulaşacak mı? Yoksa iddia edilidği üzerine yerli girişimler üzerine yabancı projelere avantaj verilmesinden mi ibaret olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.