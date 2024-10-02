Türkiye'deki Toplam Kripto Para Yatırımcısı Sayısı Dudak Uçuklattı: Her 8 kişiden Biri Borsada!

Pandemi dönemi ile birlikte dünyada ve ülkemizde popülerliği giderek artan kripto para borsaları hakkında uzun bir süredir merak edilen bir soru sonunda cevap buldu. Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye'deki toplam kripto para yatırımcısı sayısını paylaştı. Detaylar haberde.

Türkiye, 10-12 Milyon Kripto Para Yatırımcısına Sahip

Son dönemlerde finans dünyasında büyük bir tartışma konusu haline gelen kripto paraların ülkemizde büyük ilgi gördüğü bir gerçek. Öyle ki pek çok vatandaş, söz konusu kripto paraları birer yatırım aracı olarak görüyor. Kısa bir süre önce ülkemizdeki kripto para gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, "Ülkemizde kaç kişi kripto para yatırımcısı?" sorusuna ışık tuttu.

Mücahit Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre, Binance platformunda bundan iki yıl önce en az bir kripto varlığa sahip olan Türk vatandaşı sayısı 8 ila 10 milyon arasındaydı. Dönmez, bu rakamın an itibarıyla 10-12 milyon seviyesine ulaştığını bildirdi. Bununla beraber Coinmarketcap verileri, Binance TR borsasında dönüşümdeki para miktarının 420 milyon doların üzerinde olduğunu gösteriyor.

Öte yandan yakın zamanda yürürlüğe giren kripto para düzenlemeleri hakkında da önemli demeçler veren Mücahit Dönmez, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto varlıklar ilk ortaya çıktığında 'yıkıcı' bir teknoloji olarak tanımlanıyordu. Ancak kriptonun geleneksel finans yapılarıyla uyum içinde dönüşüm sağlayabileceğine inanıyorum. Bu nedenle bu teknolojinin yıkıcı değil 'dönüştürücü' olarak tanımlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Dünya çapında şekillenen regülasyonlar, kripto varlıkların daha geniş bir finansal ekosisteme entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Düzenlemeler, sektörü merkezileştirmekten ziyade, kullanıcıların güvenli ve düzenlenmiş bir ortamda faaliyet göstermesini amaçlıyor.

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