Türkiye İlk Kez Uluslararası Uzay İstasyonu Astronotu ile Konuştu!

Türkiye ilk kez doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu Astronotu Victor Glover ile bir görüşme gerçekleştirdi. Uzay istasyonunda görevli Astronot Victor Glover ile yapılan telsiz görüşmesi ilk olma özelliğine sahip. TAMSAT desteğiyle gerçekleştirilen telsiz bağlantısının tüm detayları haberimizde.

Uluslararası Uzay İstasyonu Astronotu ile Görüşüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Uluslararası Uzay İstasyonu Astronotu Victor Glover ile görüşüldü. Öğrenciler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Astronot Glover ile telsiz görüşmesi yaptı. Böylece ilk kez Türkiye, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronot ile doğrudan konuştu.

TAMSAT’ın desteğiyle uzay istasyonu ile gerçekleştirilen telsiz bağlantısında öğrenciler, Astronot Glover’a uzayda olmanın avantajlarını, uzay istasyonunda yaşamanın nasıl olduğunu ve uzaydan hava olaylarının görülüp görülmediğini olduğunu sordu. Öğrenciler tarafından sorulan soruları cevaplayan Glover, uzaydan tüm fırtınaların ve hava olaylarının görüldüğünü belirtti.

Bakan Pakdemirli, ülkelerin, bilimsel araştırmalarda ilerleme kaydetmek ve diğer ülkelere karşı da stratejik üstünlük sağlamak amacı ile uzay çalışmalarına hız vermeye başladığını belirtti. Bakan Pakdemirli, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Biz de aynı stratejik hedefler doğrultusunda ilk uydu BİLSAT'ı 2003'te, ilk milli uydumuz RASAT'ı da 2011'de yörüngeye yerleştirdik. Ayrıca 2018'de rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi maksadıyla ülkemizde Türkiye Uzay Ajansı kuruldu." "Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin, daha hızlı sunulması için ülke genelinde 170 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'ni kurduk. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne meteoroloji personelimizi dahil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber, yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık."

Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Şu an aramızda bulunan öğrencilerimiz de bilir. Uluslararası Uzay İstasyonu, kalıcı olarak uzayda bulunuyor ve bu istasyon, uzaya gönderilmiş en büyük uzay aracı. 73 metre uzunluğunda, 109 metre genişliğinde, 400 ton ağırlığında devasa bir uzay aracı. Hatta o kadar büyüktür ki parçaları dünyada üretilmiş fakat bu parçaların birleştirme işlemi uzayda yapılmıştır. Ayrıca birazdan üzerimizden geçecek bu istasyon, yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte ve dünya çevresindeki tam bir turunu 90 dakikada tamamlıyor” ifadelerini kullandı.