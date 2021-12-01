Türkiye Uzay Ajansından Dünya'ya Asteroit Çarpacak İddiasına Yanıt

Türkiye Uzay Ajansı Dünya'ya asteroit çarpacak iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Uzay ajansına göre bu tür iddialar, kamu tarafında büyük endişelere yol açıyor.

Son günlerde yabancı basın başta olmak üzere Türkiye'de de yayılan "Dünya'ya yaklaşan asteroit" başlıklı iddia, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından incelendi.

"NASA'nın Washington Anıtı büyüklüğünde büyük bir asteroidin aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkacağı" gibi ifadelerin doğru olmadığını açıklayan TUA, asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali olmadığına dikkat çekti.

Bazı raporlarda asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacağı belirtilmişti. TUA bu iddiaları da yalanlamayı ihmal etmedi.

"2018 AH isimli asterodin Dünya'ya çarpması beklenmemektedir" ifadesini kullanan TUA, bu cisimlerin Dünya'yı 1000 yılda bir etkilediğinin altı çizildi.

📰Büyük bir asteroidin Dünya’ya yaklaştığı yönündeki bilgiler, medyada kimi kuruluşlarca ‘27 Aralık’ta Dünya’ya çarpacağı’ yönünde servis edilmiştir.



Bu ifadeler doğru değildir. Söz konusu yalan içerikler için yanıtımızı inceleyebilirsiniz👇 pic.twitter.com/HcLy0xap6t — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 1, 2021

Türkiye Uzay Ajansı: Dünya'ya asteroit çarpacak iddiası doğru değil

TUA'nın resmi Twitter hesabından gelen açıklamada, Dünya'ya çarpma tehlikesli olan bir asteroit saptanmadığı ifade edildi. Bu haberin Türk medyasında kimi kuruluşlarca "Hiroşima'dan 800 kat daha güçlü asteroid Dünya'ya yaklaşıyor" şeklinde servis edilmesinin ise yanlış ve endişeye sebep olduğu belirtildi

Ajansın hesabından gelen paylaşımda, "Büyük bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığı yönündeki bilgiler, medyada kimi kuruluşlarca '27 Aralık'ta Dünya'ya çarpacağı' yönünde servis edilmiştir. Bu ifadeler doğru değildir." şeklinde net bir açıklamaya yer verildi.

Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımın detaylarında şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitler son derece nadirdir. Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım kilometre ile 1 kilometre arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler. Haberlerde bahsi geçen 2018 AH isimli asterodin Dünya'ya çarpması beklenmemektedir. Bu asteroit Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyon kilometre yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır."

Ancak son zamanlarda gezegen bilimciler, Dünya'yı güneşin etrafında takip ediyormuş gibi görünen bir uzay kayasının (çok benzer bir yörüngeye sahip olduğundan) muhtemelen Ay'ın bir parçası olduğundan şüpheleniyor.

Daha da önemlisi, 150 ila 190 fit genişliğindeki asteroit Dünya için bir tehdit değil, ancak Güneş Sistemi'nin çevresinde kesinlikle bir merak uyandırıyor.