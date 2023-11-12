Türkiye, Uzay Havasını Araştırabilmek İçin Uygulama Merkezi Açıyor!

Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı kapsamında belirlediği hedefleri arasında bulunan 'uzay havası araştırması' için yeni bir adım atıyor. Arşatırmaların gerçekleştirilmesi için Uzay Havası Uygulama Merkezi (UHUM) kuruluyor.

2025 Yılında Araştırmalara Başlanacak!

Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı içinde yer alan "Uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliği artırmak" hedefini gerçekleştirmeye karar verdi.

Bunun için Uzay Havası Uygulama Merkezi (UHUM) için kuruluş aşamasına başladı. 2025 yılında faaliyete başlaması beklenen yeni kuruluşun uzay havası, yakın uzay nesnelerinin izlenmesi, uzay ortamı simülasyonları gibi servisler arasındaki bağı kurması bekleniyor.

Dünyada bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, uzay havasını araştırmak için merkezler ve projeler oluşturuyor. Türkiye de uzay havasını, bilimini araştırmak ve astrofizik çalışmalarında hizmet vermek için UHUM'u kuruyor.

Yeni kuruluşun uluslararası iş birliği çalışmalarını yürütmesi ve uzayda yapılacak deneyler için projelerin oluşturulmasına olanak tanıması hedeflendi. Ayrıca yapılacak araştırmaların akademik çalışmaları desteklemesi de amaçlandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunzu? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.