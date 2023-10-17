Türkiye'nin "Uzay Milli Takımı" Uluslararası Sahnede Boy Gösterecek!

Türkiye'nin "uzay milli takımı" küresel sahnede parlamaya hazırlanıyor.

Türk uzay sektörü şirketleri ile Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK gibi kamu kurumlarının oluşturduğu bir kuruluş olan SAHA MUEK, Antalya'da düzenlenen dünyanın en büyük uzay etkinliği Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için başvuruda bulundu ve Türkiye 2026 yılında 77. IAC'ye ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

TÜA ve SAHA EXPO AŞ tarafından düzenlenen etkinliğin, 70'den fazla ülkeden 10.000'in üzerinde katılımcıyla Türkiye'nin en büyük uluslararası bilimsel zirvesi olması bekleniyor.

Küresel Uzay Otoriteleri Bir Araya Gelecek

Küresel uzay otoritelerinin, kurumlarının ve şirketlerinin Antalya'da bir araya geleceği bu buluşma, Türkiye'nin uzay sektöründeki konumunu önemli ölçüde yükseltmeyi vaat ediyor.

IAC 2026'nın Türkiye'ye kazandırılmasında önemli bir rol oynayan SAHA MUEK, Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'na (IAQG) da katılarak küresel uzay endüstrisindeki etkisini artırmayı başardı.

1951 yılından bu yana IAF üyesi olan SAHA MUEK, dünya çapında önde gelen uzay ajansları, şirketleri ve organizasyonları ile birlikte çalışarak "Ulusal Uzay Programı" içinde aktif olarak yer almakta.

SAHA EXPO 2024'te de uzay endüstrisi ve teknolojisi üzerine daha fazla panel düzenlenmesi bekleniyor.