Türkiye'de Yapay Zeka Aramalarında Dev Artış: En Çok Aranan Sorgular Neler?

Google arama trendleri, Türkiye'de yapay zekâ aramalarında önemli bir artış olduğunu gösteriyor.

Yapay zekâya olan ilgi, verilere bakıldığında geçen yıla kıyasla %230 ve son 10 yılda %1.200'lük bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İnsanlar "yapay zekâ ile CV oluşturma", "yapay zekâ ile müzik yapma" ve "yapay zekâ ile metin yazma" gibi yapay zekâ ile ilgili konuları giderek daha fazla araştırmaya başladı.

Türkiye'de En Çok Hangi Sorgular Arandı?

Google, yapay zekâ ilkelerine bağlı kalarak yapay zekanın potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor. Türkiye'deki en çok kullanılan sorgulara bakıldığında, "yapay zekâyı nasıl kullanabilirim", "yapay zekâ soruları nasıl sorulur", "yapay zekâ hangi alanlarda kullanılır" ve "nasıl yapay zekâ uzmanı olurum" en dikkat çekenleri arasında yer alıyor.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, yapay zekâ kullanımının önemini vurguladı ve yapay zekaya yönelik artan ilgiden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Google Trendler, Türkiye'de yapay zekâ merakının artmasının yanı sıra "kendi işimi nasıl kurarım", "veri analitiği sertifikaları" ve "BT desteği" gibi dijital becerilere yönelik arama ilgisinin de arttığını gösteriyor.

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