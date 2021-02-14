Türkiye'deki Yapay Zeka Girişimleri Haritası Yayımlandı!

Türkiye'deki yapay zeka girişimleri haritası paylaşıldı. Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) tarafından paylaşılan verilere göre 2021 yılının şubat ayı itibarıyla ülkemizdeki yapay zeka ekosisteminde yer alan girişim sayısı 164'e yükseldi. Yayımlanan haritaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'deki Yapay Zeka Girişimleri Haritası Paylaşıldı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yapay zeka ekosisteminde yer alan girişimlere ilişkin bir harita yayımladı. Şubat 2021 verileri göz önünde bulunarak ülkemizdeki aktif olarak yapay zeka çalışmaları yapan girişimlerin listelendi. Yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017 yılında kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Şubat 2021 itibarıyla yapay zeka girişimi sayısının 164'e yükseldiğini duyurdu. 2020 yılının kasım ayında TRAI haritasında 145 girişim yer alıyordu.

Paylaşılan haritaya göre ülkemizde görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiren 164 adet girişim yer alıyor.

Haritada, görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar olmak üzere toplamda 12 farklı kategori bulunuyor. Görüntü işleme kategorisinde 47, öngörü ve veri analitiği kategorisinde 21, arama asistanı ve arama motoru kategorisinde 6, doğal dil işleme kategorisinde ise 16 girişim yer alıyor. Kategoriler ve girişim sayısının tamamı şu şekilde:

Görüntü işleme: 47

Öngörü ve Veri Analitiği:21

Arama Asistanı ve Arama Motoru: 6

Doğal Dil İşleme:16

Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 17

Makine Öğrenmesi: 32

Optimizasyon: 9

Otonom Araç: 6

Robotik Süreç Otomasyonu: 7

Akıllı Platform Alanı: 3

Yayımlanan listeye baktığımızda görüntü işleme ile makine öğrenmesi alanlarına yoğun ilgi gösterildiğini görüyoruz. Akıllı platform alanında ise 3 girişim yer alıyor. Böylece akıllı platform alanı, listedeki en az girişimin yer aldığı kategori oldu. Ayrıca otonom araç ile arama asistanı ve arama motoru kategorilerine de ilginin az olduğunu görüyoruz.

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