Türkiye Yapay Zeka Girişimleri Haritası Paylaşıldı

Türkiye yapay zeka girişimleri haritası yayımlandı. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi tarafından paylaşılan verilere göre 2021 yılının şubat ayı itibarıyla ülkemizdeki yapay zeka ekosisteminde yer alan girişim sayısı 188'e yükseldi. Paylaşılan harita ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye Yapay Zeka Girişimleri Neler?

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yapay zeka ekosisteminde yer alan girişimlere ilişkin bir harita paylaştı. Haziran 2021 verileri göz önünde bulundurularak ülkemizdeki aktif olarak yapay zeka çalışmaları yapan girişimler listelendi.

2021 yılının haziran ayına ait olan haritada görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot ve diyalogsal yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiren toplamda 180'den fazla girişim yer aldı.

Türkiye'deki yapay zeka girişimlerinin yer aldığı TRAI Girişim Haritası yılda 3 kez güncelleniyor. Yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017 yılında kurulan TRAI, Haziran 2021 itibarıyla yapay zeka girişimi sayısının 188'e yükseldiğini duyurdu.

Haziran 2021 tarihi itibarıyla kategoriler ve girişim sayısının tamamı şu şekilde:

Görüntü işleme: 59

Öngörü ve Veri Analitiği: 24

Arama Asistanı ve Arama Motoru: 6

Doğal Dil İşleme: 16

Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 18

Makine Öğrenmesi: 35

Optimizasyon: 10

Otonom Araç: 7

Robotik Süreç Otomasyonu: 8

Akıllı Platform Alanı: 5

2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi yer alıyordu. Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiren girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e yükseldi.

2020 yılının mart ayında yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve girişim sayısı 112’e ulaştı. 2020 yılının temmuz ayında girişim haritasında 134 girişim bulunuyorken, kasım 2020’de bu sayı 145, Şubat 2021’de tarihinde ise 164 oldu. Haziran ayında ise girişim sayısı 188'e yükseldi.