Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi Devrede: 71 Eylemden Oluşuyor!

Türkiye yapay zekâ alanında önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 71 eylem maddesinden oluşan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın bugün yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Planın Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerine uygun olarak hazırlandığı bildirilirdi. Planın 2024-2025 dönemini kapsayan güncellemesi, tüm bakanlıklar, ilgili kurumlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla tamamlandı.

Yapay Zeka Eylem Planı Hızlı ve Etkin Bir Şekilde Güncellendi

Başkan Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından “Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında yapılan kapsamlı toplantılar sonucunda 71 eylem maddesinden oluşan UYZE Eylem Planı bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi” açıklamasında bulundu.

Açıklamasına “UYZE Eylem Planımız, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel şirketlerle bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik işbirliklerinin ilerletilmesi, yapay zekâ girişim ekosisteminin geliştirilmesi, yapay zekâ alanında yetkin iş gücünün artırılması, yerli yapay zekâ uygulamalarının çoğaltılması ve Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli eylemleri içeriyor” ifadelerine yer vererek devam etti.

Yılmaz, bir yandan bu eylemlerin en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesini takip ederken, diğer yandan da yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek tüm paydaşlarla birlikte eylemleri dinamik bir şekilde güncellemeye devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip ederek diğer yandan da atılan adımların en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlayacağını söyleyerek bütün eylemleri aksatmadan güncelleyeceklerini belirtti.

Son olarak Yılmaz, Türkiye'nin yapay zekâ atılımına katkı sağlayan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, görüş ve önerileriyle katkı sağlayan STK'lara teşekkürlerini sundu.