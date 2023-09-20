Türkiye’nin Yeni Alan Adı Resmen Duyuruldu!

Alan adları IANA olarak bilinen uluslararası bir kuruluş tarafından yönetilmektedir. "İnternet Ülke Alan Kodu" internet adreslerinde ülkeyi belirten iki harflik en son uzantıdır.

Örneğin alan adında bulunan “.tr” Türkiye için İnternet Ülke Alan Kodunu gösterir. Bu kod Rusya için “.ru”, İtalya için “.it”dir.

Ülke alan adları için kayıt prosedürlerini ilgili ülke belirler. Bu alan adları bazı ülkelerde belge gerektirmeden satın alınabilmekle birlikte, bazıları için belge gerekmektedir.

Yeni alan adına ne zaman geçilecek?

Türkiye’nin yeni internet alan adı olan “http://a.tr” tanıtıldı. TRABİS (TR Ağ Bilgi Sistemi) tarafından yönetilecek olan bu uzantı türü, web sitelerinin ve online hizmetlerin artık daha kolay ve kısa adreslerle erişilmesini sağlayacak.

TR uzantılı alan adlarına bir yenisi daha ekliyoruz.



TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacak ülkemizin yeni alan adı: “https://t.co/4h18CPhpEz”



Örneğin "https://t.co/oaJtPjwawM" gibi kolay ve prestijli alan adları artık kayıt edilebilecek.



Bu kapsamda… pic.twitter.com/6l0TZqcZ4K — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 20, 2023

TRABİS tarafından sağlanacak alan adları arasında “a.gov.tr”, “a.edu.tr”, “a.tsk.tr”, “a.bel.tr”, “a.pol.tr”, “a.k12.tr” bulunuyor. Bu alan adlarından “.tr”ye ücretsiz tahsis yapılacak.

Yeni “.tr” uzantısının 13 Eylül tarihinden itibaren test sürecine girdiği belirtildi, ancak ilk süreçte bireysel ve kurumsal olarak tahsis yapmak mümkün değil. Testlerinin tamamlanmasından sonra, “com.tr” uzantılı sitelerin ise “a.tr” sistemine geçişleri sağlanacak.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.