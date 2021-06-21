Türkiye'de Yazılımcı Maaşları Ne Durumda? (2021)

Türkiye'de yazılımcı maaşları ne kadar? Coolever ekibi tarafından yapılan bir araştırma, merak edilen soruyu yanıtladı. Peki, Yazılımcılar ne kadar kazanıyor? Gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'de Yazılımcı Maaşları Belli Oldu

5.0001 - 10.000 TL (%35,2)

10.001 - 15.000 TL (%25,9)

0 - 5.000 TL (%20,7)

15.001 - 20.000 TL (%12,4)

20.001 - 25.000 TL (%4,7)

Coolever, 2021 Yazılım Geliştirici Maaş Raporu'nu yayımladı. Raporda maaşlardan en çok kullanılan yazılım dillerine kadar pek çok istatistiki bilgi yer aldı. Çalışmaya katılanların yüzde 93,4'lük kısmı Türkiye, yüzde 1,9'luk kısmı Almanya, yüzde 1,9'luk kısmı Hollanda ve yüzde 2,8'lik kısmı ise diğer ülkelerde yaşıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 68,3'ü 25-34 yaş aralığında, yüzde 17,5'i 35-44 yaş aralığında, yüzde 13,7'si 18-24 yaş aralığında ve %0,5'i ise 45-54 yaş aralığında olduğu belirtildi. Katılımcıların %92,5'inin erkek, %6,6'sının ise kadın olduğu ifade edildi.

Eğitim durumuna baktığımızda katılımcıların %73,1'inin lisans, %15,1'inin yüksek lisans, %7,1'inin ön lisans ve %4,7'sinin ise lise mezunu olduğu açıklandı. Katılımcıların %40'lık kısmı yazılım dillerini üniversitede öğrendiğini belirtirken %35'lik kısım ise kendisinin öğrendiğini ifade etti. "Kendim öğrendim" yanıtını %16 oran ile "Online Eğitim" takip etti.

Katılımcıların yüzde 55,9'luk kısmının 10 bin TL ve altında net maaş aldığı belirtildi. Euro ile kazanç sağlayan katılımcıların %40'lık kısmı 3000 - 4000 euro, %50'lik kısmı 4001 - 8500 euro ve %10'luk kısmı ise 1000 - 2000 euro brüt maaş alıyor. Dolar ile kazanç sağlayan katılımcıların %50'lik kısmı 1000 – 2000 dolar, %33,3'lük kısmı 5001 dolar üzeri ve %16,7'lik kısmı ise 2001 – 5000 dolar aralığında brüt maaş alıyor.

Araştırmaya katılan kişilerin %54,4'ünün aldığı maaş, maaş beklentisi ile örtüşüyor ya da beklentisinin üzerinde. %42,8'lik kısmın ise aldığı maaş, beklentisinin altında. Katılımcıların yüzde 26,9'u maaş nedeniyle işten ayrılmayı düşünürken %2,8'i ise ülke değiştirmek için işten ayrılmayı düşünüyor.

Türkiye'de En Çok Kullanılan Yazılım Dilleri Neler?