Türkiye'deki iPhone Kullanıcılarını Endişelendiren Bildirim!

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları, bu sabah bildirim sesi ile uyandı. Teknoloji devi Apple, iPhone sahiplerine birçok kez acil durum uyarısı gönderdi. Peki, iPhone kullanıcılarına gönderilen "Test Alert Notification" bildirimi ne anlama geliyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'deki iPhone Kullanıcıları, Acil Durum Uyarısı ile Uyandı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, bu sabah iPhone kullanıcılarına birçok kez bildirim gönderdi. Türkiye'deki kullanıcılara gönderilen bildirimde "Test Alert Notification" yani "test uyarısı bildirimi" başlıklı "Evde Kal Türkiye" mesajı yer aldı.

Çok sayıda iPhone kullanıcısı, bildirimin sürekli olarak birçok kez gönderilmesi nedeni ile oldukça endişelendi. Öyle ki bildirim, bazı kullanıcılara 3 veya 4 kez gelirken bazı kullanıcılara ise 5 veya 6 kez geldi. Uyarının korkutan bir bildirim sesi ile gelmesi endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Peki, iPhone sahiplerine acil durum uyarısı neden gönderildi?

Apple firmasının destek sayfasında yer alan bilgilere göre acil durum uyarıları "Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar", "Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar", "Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar" ya da "Kamu Güvenliği Uyarıları" nedeni ile gönderiliyor.

Test bildiriminin birçok kez gönderilmesinin nedeni şu anda bilinmiyor fakat bildirim testi sırasında yapılan bir hata nedeni ile çok sayıda bildirimin arka arkaya gönderilmiş olabilir. Durumdan tüm iPhone sahiplerinin etkilenmediği belirtiliyor. Yani bazı cihazlara çok sayıda bildirim gelirken bazılarına ise hiç bildirim gelmedi.

Söz konusu bildirimlerin gelmesi üzerine çok sayıda iPhone kullanıcısı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı. Çok sayıda kullanıcı tarafından binlerce tweet paylaşıldı. Kısa süre içerisinde popüler sosyal medya hizmeti Twitter'da "EvdeKalTürkiye" ve "iPhone" etiketleri gündem oldu.

Test Alert Notification Ne Demek?

Test alert notification, test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Bildirimin birçok kez gönderilmesinin bir hatadan kaynaklandığı düşünülüyor.

iPhone'da Acil Durum Uyarısı Nasıl Kapatılır?