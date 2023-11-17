Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri Açıklandı: Birinci Hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonucunda Türkiye'nin en mutlu 10 şehrini belirledi. Yapılan bilimsel incelemelerin ardından Türkiye'deki şehirler nüfus oranlarına göre değerlendirmeye alındı.

En Mutlu Şehir Sinop!

Türkiye'nin en mutlu şehri Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Sinop oldu. Geçmiş yıllarda da "mutlu insanlar şehri" olarak anılan Sinop'un 216.460 olan nüfusunun %77.66'lık mutluluk oranına sahip olduğu açıklandı.

Sinop'un ardından ikinci en mutlu şehir Afyonkarahisar oldu. Şehrin 736.912 kişilik nüfusunun %76.43 oranla mutlu olduğu aktarıldı. Üçüncü sıradaki şehir ise Bayburt oldu. Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden birisi olan Bayburt, yüzde 75.91 oranla en mutlu üçüncü şehir oldu.

Dördüncü sırada Kırıkkale, beşinci sırada Kütahya, altıncı sırada Çankırı, yedinci sırada Düzce, sekizinci sırada Uşak, dokuzuncu sırada Siirt ve onuncu sırada Şırnak yer aldı.

İşte Türkiye'nin en mutlu 10 şehri:

Sinop Afyonkarahisar Bayburt Kırıkkale Kütahya Çankırı Düzce Uşak Siir Şırnak

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