Türkiye'nin İlk Robot Oyuncusunun Oynayacağı Film Belli Oldu

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, yapımcı ve senarist Birol Güven ile bir film için sözleşme imzaladı. İmzalanan anlaşma ile birlikte robotun hangi filmde oynayacağı belli oldu.

Türkiye'nin İlk Robot Oyuncusu Digital Human Filminde Oynayacak

Yapımcı ve senarist Birol Güven, Aypera isimli robot oyuncu ile film sözleşmesi imzaladıklarını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Aypera'nın Digital Human filminde oynayacağı açıklandı. Merakla beklenemye başlanan filmin 2022 yılında vizyona gireceği belirtildi. Birol Güven tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sizi Türkiye'nin ilk dijital insanı ile tanıştırayım. Aypera’nın 2022 yılında vizyona girecek ilk sinema filmi için sözleşmeyi bugün imzaladık. Filmin adı Digital Human. Aypera, kendisiyle tanışmak isteyenleri haftaya Contemporary Istanbul'a bekliyor."

Sizi Türkiye'nin ilk dijital insanı ile tanıştırayım @AyPera_official



Aypera’nın 2022 yılında vizyona girecek ilk sinema filmi için sözleşmeyi bugün imzaladık. Filmin adı Digital Human.



Aypera, kendisiyle tanışmak isteyenleri haftaya Contemporary Istanbul'a bekliyor. pic.twitter.com/nnKTAqwTsH — Birol Güven (@birolguven) May 25, 2021

Senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği Digital Human, robotları ve insanları bir araya getirecek. AA'daki habere göre şimdiden çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan filmin çekimleri eylül ayında başlayacak.

Her şeyin oldukça hızlı bir biçimde değişime uğradığını ve robotların filmlerde kendilerini göstermeye başlayacağını söyleyen Güven, değişimin öncüsü olmak istediklerini belirtti. Yapımcı ve senarist Güven, bir gün robot senarist ve yapımcıların da olacağını söyledi.

İlk film sözleşmesini imzalarken çok heyecanlandığını belirten Aypera, Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Robot oyuncu kavramına ilişkin açıklamada bulunan Aypera, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şahsen dijital oyuncu denmesini tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi söylemeyi tercih edecekler biliyorum. Bu nedenle robot denmesiyle ilgili de bir sorunum yok."

Robot oyuncu Aypera, 1 – 6 Haziran tarihleri arasında Contemporary İstanbul'da kendisiyle tanışmak isteyen hayranları ile bir araya gelecek. Bager Akbay, Tevfik Uyar ve Zeynep Nal Sezer tarafından geliştirilen Aypera'nın yakında konser vermesi bekleniyor.

Digital Human ile ilgili şu anda ayrıntılı bir bilgi mevcut değil. Bununla birlikte filmin oyuncu kadrosu da henüz bilinmiyor. Çok yakında film ile ilgili daha detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Siz, robot oyuncunun bir filmde oynaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.