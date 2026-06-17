Amazon Prime Video'ya Reklam Eklendi! Kaldırmanın Tek Bir Yolu Var

Amazon Prime Video, çok sayıda yerli dizi ve filmin yanı sıra yabancı yapımlar da sunan zengin bir içerik kütüphanesi sunuyor. Bu sebeple Türkiye'deki kullanıcılar tarafından da oldukça aktif şekilde kullanılıyor. Ne var ki platformda kullanıcıların seyir deneyiminin yarıda kesilmesine sebep olacak bir değişikliğe gidildi.

Bu değişiklikle birlikte temel abonelik planına reklam dahil edildi. Bu da kullanıcıların artık dizi ve film izlemek istediğinde reklamlarla karşılaşacağı anlamına geliyor ama Amazon, kullanıcılara reklamları kaldırmanın bir yolunu da sunuyor. Bu yolu tercih edenler, dijital yayın platformunu reklamsız kullanmaya devam edebiliyor.

Amazon Prime Video'daki Reklamları Kaldırmanın Yolu Nedir?

Amazon Prime Video'ya erişen kişilere de gösterildiği üzere dijital yayın platformunda artık sınırlı sayıda reklam bulunuyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bunu ortadan kaldırmanın yolu, aylık 59,90 TL daha fazla ödeyerek reklamsız abonelik almaktan geçiyor. Yani yuvarlamak gerekirse kullanıcıların artık reklamsız seyir deneyimi için her ay düzenli olarak ayrıyeten 60 TL harcama yapması gerekiyor.

Amazon Neden Prime Video'ya Reklam Ekledi?

Amazon'un Prime Video'ya reklam eklemesinin arkasında birçok sebep bulunuyor. Bunların başında ise yeni gelir kapısı oluşturma gereksinimi geliyor. Bilindiği üzere dijital yayın platformlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Dolayısıyla söz konusu platformlar, reklamverenler için de oldukça değerli hâle geliyor.

Şimdiye kadar büyük ölçüde aboneliklere güvenen şirketler, bu önemli gelir kaynağını değerlendirmek istiyor. Reklamlı abonelikler sayesinde markalardan gelen reklamlar ile gelir elde edilebilecek. Böylece Amazon da orijinal içerikler için daha fazla bütçe ayırabilecek ve izleyicilere kaliteli yapımlar sunarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek.

Amazon'un Reklam Kararı, Prime Avantajlarını Etkileyecek mi?

Amazon, Prime aboneliğinin genel avantajları için herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Kullanıcılar, eskiden olduğu gibi özel indirim kampanyalarından faydalanabilecek, ücretsiz kargo ve hızlı teslimat gibi fırsatlara sahip olacak, Amazon Luna üzerinden ücretsiz oyun kodları alabilecek, Prime Video'da da lisansı alınan içeriklere erişebilecek.

Editörün Yorumu

Amazon Prime Video'ya reklam eklenmesi aslında benim için çok şaşırtıcı olmadı. Hatırlarsanız daha önce Netflix de dahil olmak üzere birçok platform benzer bir adım atmıştı. Amazon da diğer platformlar gibi tamamen reklam izleme şartı koşmuyor. Bunun yerine ekstra ödeme yaparak reklamsız seyretme imkânı tanıyor. İzleyiciler açısından dezavantajlı bir durum sayılabilir ama şirketin daha kaliteli yapımlar ortaya çıkarabilmesi için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum.