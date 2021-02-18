Turknet Hisselerinin %70'i Devredildi!

İnternet servis sağlayıcısı Turknet'in hisselerinin %70'ine sahip olan olan Abu Dabi'li Gulf Capital, elindeki hisseleri portföy yönetim şirketli Re-Pie Portföy ile Çelebiler ailesine devretti. Gulf Capital'ın hisse devri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylandı ancak devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumundan da onay çıkması gerekiyor.

Turknet Hisseleri Çelebiler Ailesine Devredildi

Abu Dabi'li Gulf Capital, Türkiye'de alternatif internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan Turknet'te sahip olduğu hisseleri devretme kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Gulf Capital'ın kredi finansman iştiraki Gulf Credit Lending, Turknet'tek sahip olduğu hisselerin %70'ini de Re-Pie Portföy Yönetimi ile Turknet'in kurucusu Çelebiler ailesine devretti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesine bağlı olan Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı, Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 70 oranında hissedarı olan Gulf Credit Lending S.A.R.L.’e ait hisselerinin devir işlemini onayladı.

2013 yılında önce kredi verip daha sonra Turknet'e ortak olan Ortadoğu'nun önde gelen yatırım şirketlerinden Gulf Capital, aradan geçen 3 yılın ardından Turknet'teki sahip olduğu hisseleri böylelikle sattı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Turknet'in yapmış olduğu başvuru ile ilgili kararı, BTK'nın resmi web sitesinde yayımlandı. BTK'nın aldığı kararda aşağıdaki şu ifadelere yer verildi:

“Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yüzde 70 oranında hissedarı olan Gulf Credit Lending S.A.R.L.’e ait hisselerinin; yüzde 40’ını Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na, yüzde 14.7’sini Cem Mehmet ÇELEBİLER’e, yüzde 6’sını Nedim Halet ÇELEBİLER’e, yüzde 5.1’ini Mehmet İzzi ÇELEBİLER’e, yüzde 4.2’sini Yunus Sami ÇELEBİLER’e devir işlemlerine izin verilmesi; hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından 1 (bir) ay içinde ilgili belgeler ile birlikte Kurumumuza bilgi verilmesi hususlarına karar verilmiştir.”

1996 yılında kurulan Telekom operatörüne alternatif internet servis sağlayıcısı Turknet, BTK'nın son verilerine göre Türkiye'deki diğer internet servis sağlayıcıları arasında hem abone hem gelir açısından yüzde 3'e yakın bir pazar payına sahip. Devir işleminin tamamlanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan sonra Rekabet Kurumundan da onay gelmesi gerekiyor. Bu onayın ardından işlemler tamamlanmış olacak.