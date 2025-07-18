TurkNet İnternet Fiyatlarına Sert Zam! Yüzde 40 Arttı

TurkNet, taahhütsüz internet fiyatlarına zam yaptı. Şirket, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 499 TL olan abonelik ücretini 699 TL'ye çıkararak yaklaşık yüzde 40'lık bir zam yapacak. İşte detaylar!

TurkNet İnternet Fiyatı 700 TL'ye Dayandı

Taahhütsüz olması ve GigaFiber hizmeti ile Türkiye'nin en popüler internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet, artan maliyetler nedeniyle internet abonelik ücretlerine zam yaptı. Şu ana kadar 499 TL olan abonelik ücretleri 1 Ağustos itibariyle 699 TL olacak.

Ancak zamdan etkilenmemek mümkün. 10 Ağustos 2025'e kadar 12 aylık peşin ödeme yapan kullanıcılar, abonelik ücretini bir yıl boyunca 499,90 TL olarak sabitleyebilecek. Bu ödeme bankaların sunduğu 6 aya varan taksit imkanıyla da gerçekleştirilebilecek. İptal durumunda ise kullanılmayan aylar size iade edilecek.

TurkNet çok değil Ocak 2023'te aynı hizmeti 139.90 TL'ye sunuyordu. Ocak 2024'te ise fiyatlar 399.90 TL'ye çıkmıştı. Sadece bu bile Türk Lirası'ndaki değer kaybını gözler önüne seriyor. Kur ve enflasyon gibi gerekçeler pek çok marka gibi TurkNet'i de zam yapmaya zorluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TurkNet internet fiyatlarına gelen zam "makul" mü? Siz internete ne kadar para ödüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.