TurkNet'e Zam Geldi: İşte Yeni Zamlı Fiyat!

Ülkemizin en popüler internet hizmetlerinden biri olan TurkNet yeni bir zam haberiyle karşımızda. En son geçtiğimiz yaz ayında VDSL hizmeti için olan fiyatı 169,90 TL'ye çeken şirket kullanıcıların tepkisini çeken bir zam haberiyle gündeme oturdu.

Daha önce VDSL hizmeti için temel paket fiyatını 139,90 TL'ye zamlayan TurkNet, ardı sıra gelen Türk Telekom port ücreti zamları sonrası bu fiyatı 169,90 TL'ye çekmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Uzunca bir süredir herhangi bir zam yapmayan şirket bugün müşterilerine yeni zammı atmış olduğu SMS ve mail aracılığıyla duyurdu.

Yapılan zama göre 169,90 TL olan fiyat söz konusu zamın ardından 249,90 TL'ye çıkmış durumda. Şirketin belirttiğine göre bu zam mevcut enflasyon yükü ve altyapı giderleri nedeniyle gerçekleştiriliyor.

169,90 TL'lik Paket Fiyatı Zamla Birlikte 249,90 TL Oldu

TurkNet'in müşterilerine göndermiş olduğu bilgi mesajı ise şu şekilde:

"Değerli TurkNet'li, *** numaralı hizmetinizin fiyatı Şubat 2023 tarihli faturanıza yansıyacak şekilde 249,90 TL olarak güncellenmiştir. Özgür internete en rahat şekilde sahip olmanız için her koşulda destek olacak çözümleri düşünüyoruz."

TurkNet, Speedtest'in bugün paylaşmış olduğu 2022 yılının son çeyreğine ilişkin raporlarda, sabit internet kategorisinde Türkiye'nin ortalama olarak en yüksek hızını sağlayan şirket olmayı başarmıştı.

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