Türksat 6A’nın Uzay Yolculuğu Başlıyor: Fırlatılma Tarihi Belli Oldu!

Türkiye, uzay teknolojileri alanında yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, fırlatılmak üzere ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde düzenlenen törende bir araya geldi. 610 numaralı hangar önünde gerçekleştirilen bu törende, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için ortak açıklama yapıldı.

Türkiye’nin İlk Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A

Türksat 6A'nın yüzde 90'a varan bir yerlilik oranına sahip oluğunun altını çizen Abdulkadir Uraloğlu, “Temmuzun ikinci haftasından başlayan süreçte hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde yörüngesine fırlatmış olacağız. 42 dereceye oturacak, 35 bin 786 kilometrelik bir uzaklıkta olacak ve buradaki bütün testler sonucunda da bu sene sonu itibarıyla hizmete almayı öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

Türksat 6A, tasarımdan alt bileşen üretimine, entegrasyondan testlere kadar tüm aşamalar yerli imkanlarla tamamlandı. Böylece uydunun beyni konumundaki uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme sistemleri, yıldız izleyiciler, tepki tekerlekleri ve elektrikli itki sistemi (EİS) dahil olmak üzere toplamda 24 farklı türde 84 ekipmana Türkiye’nin imzası atıldı.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen uydu, fırlatılmadan önce zorlu testlerden başarıyla geçti. 396 farklı testten oluşan bu serüven, uydunun her bir bileşenini ve sistemini titizlikle inceledi. Fırlatma sırasında oluşacak titreşim ve ses dalgalarının etkilerini taklit eden mekanik testler, uzaydaki aşırı sıcaklık değişimlerini ve vakum ortamını simüle eden ısıl vakum testleri ve antenlerin performansını ölçen testler bu kapsamda yer aldı.

Uydu bünyesindeki yazılımların tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin Türkiye'de yürütülmesi sayesinde yakaladıkları yerlilik oranının da gurur kaynağı olduğunu söyleyen Fatih Kacır, "Bugüne kadar haberleşme uydularını yurt dışı firmalardan temin eden ülkemiz, Türksat 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. Proje ile kazandığımız yetkinliklerle gelecek dönemde uydu geliştirme faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız. Iddiamızı yeni projelerle sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.