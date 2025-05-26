Türksat 6A Uydusundan Büyük Başarı: İlk Satışı Gerçekleştirdi!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen uydusu Türksat 6A büyük bir başarı ile gündemde. Uydu ilk alan satışını gerçekleştirerek Türkiye'nin uzay ve iletişim sahnesindeki konumu güçlendirdi. Bu kapsamda yapılan satış sosyal medya ve yayın kuruluşlarında büyük yer edindi. Peki Türksat 6A'nın ilk satışı hangi ülkeye yapıldı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türksat 6A Güney Asya İçin Yayına Başladı!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A yurt dışına yönelik ilk kapasite satışını gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Dubai'de düzenlenen “CABSAT 2025 Fuarı” kapsamında yaptığı açıklamada bu gelişmenin Türkiye’nin uzaydaki ticari ve teknolojik varlığı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yapılan anlaşma sayesinde Türkiye Güney Asya ülkelerine doğrudan yayın hizmeti sunmaya başladı. Dubai merkezli bir medya şirketi ile imzalanan bu anlaşma doğrultusunda Türksat 6A uydusu Batı Asya ve Güney Asya’daki izleyicilere yayın aktarımı sağlayacak. Bakan Uraloğlu bu ihracatın yalnızca ticari bir hamle değil aynı zamanda Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi de ortaya koyduğunu ifade etti. Mevcut Türksat uyduları hâlihazırda Batı Avrupa’dan Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Güney Afrika’ya kadar geniş bir alanda hizmet sunarken Türksat 6A ile birlikte bu kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de içine alacak şekilde genişletildi.

Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen Türksat 6A 42 derece doğu yörüngesinde konumlandırıldı. Yeni uydunun devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın toplam kapsama alanı yaklaşık 4,5 milyar kişiye ulaştı. Böylece Türkiye dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna yayın ulaştırabilen az sayıda ülkeden biri hâline geldi. Uydu özellikle televizyon yayıncılığı alanında büyük katkılar sağlayacak.

20 adet Ku-Bant aktarıcı barındıran Türksat 6A, bu sayede Türkiye’nin toplam uydu kapasitesine 528 MHz ekleyerek 6.668 MHz seviyesine çıkardı. Bu başarı Türkiye’nin uzaydaki teknolojik bağımsızlığını güçlendirirken, aynı zamanda haberleşme ve medya sektörlerinde küresel ölçekteki rekabet gücünü artıran bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelişen bu vizyon doğrultusunda, Türksat 6A’nın hizmetleriyle birlikte Türkiye’nin uzaydaki stratejik rolü daha da pekişecek.

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