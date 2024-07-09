Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatıldı: Peki Neler Yapacak?

Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzay macerası saat 00.20'de başladı ve SpaceX firmasının Falcon 9 roketi Türksat 6A'yı gökyüzüne taşındı. Fırlatma, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirildi.

Fırlatma öncesi son hazırlıklar dikkatli bir şekilde tamamlanırken, bu tarihi an Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek fırlatma töreni ile kutlandı.

Uyduların Ulaştığı Nüfus Sayısını Neredeyse İki Katına Çıkaracak

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olma özelliği taşıyan Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanıyla ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türksat 6A, 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip uydu, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda görev alacak.

Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak olan Türksat 6A, uzay teknolojisindeki gelişimini önemli bir adım ileriye taşıması ve ülkenin uzaydaki varlığını güçlendirmesi bekleniyor.