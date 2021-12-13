Türksat 5B Fırlatışına Özel Türksat NFT'leri Hazırlandı

Türksat AŞ tarafından Türksat 5B uydusunun fırlatılacağını duyurulmasının üzerine yeni bir NFT koleksiyonu hazırlandı. Türksat 5B için Türksat NFT'leri oluşturan şirket, ayrıca öğrencilere de ufak bir sürpriz yaptığını duyurdu.

Türkiye'nin TÜRKSAT 5B uydusunu uzaya göndereceğinin duyurulmasıyla birlikte Türksat 5A için NFT formatında bir veda yazısı paylaşıldı.

TÜRKSAT 5A, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 8 Ocak 2021'de gönderildi ve uydunun tahmini 30 yıllık görevi başladı. Haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın ardından sıra TÜRKSAT 5B'yi fırlatmaya geldi.

Türksat 5B'ye özel Türksat NFT'leri oluşturuldu

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile fırlatılacak TÜRKSAT 5B uydusunun fırlatma tarihinin 19 Aralık 2021 Pazar olduğunu duyurdu.

Fırlatılacak yeni uydu, sabit sınıf uydulardan 20 kat daha verimli olacak ve kapsama kapasitesi geniş olacak. Türkiye'nin yanı sıra tüm Ortadoğu bölgesi, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere de hizmet verebilecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un Twitter hesabından paylaştığı tweete göre, uyduya veda etmek için bir NFT koleksiyonu hazırlandı.

Kullanılan eserler TÜRKSAT 5A Yolculuğu Dijital Resim Sergisi'nde yer alan resimlerden oluşmakta. Başkan Koç, resimlerin 81 il ve Azerbaycan'dan toplam 82 öğrenciye NFT olarak gönderileceğini de belirtti.

Türksat 5B için Inmarsat ile anlaşıldı

Türksat AŞ, bu yılın sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusunun ilk anlaşması için harekete geçti. Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik ortaklık sayesinde, Inmarsat GX servisleri Türkiye'de yer alan Türksat 5B uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.

Söz konusu anlaşmanın detaylarını basına açıklayan Türksat AŞ Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, bu ortaklık sayesinde Türksat'ın küresel kapasitede yayılma fırsatı yakalayacağını ifade etti.

Inmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson'ın katılımıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’de imzalanan iş birliği, iki firma arasındaki ortaklık için bir hayli önemli.

Washington DC'deki imza törenine katılan isimler arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da yer aldı.