TÜRKSAT Mobil Geliyor: Uygun Fiyatlı GSM Dönemi Başlayabilir

Türkiye’nin uydu ve haberleşme devi TÜRKSAT, mobil iletişim sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete başlaması planlanan TÜRKSAT Mobil; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un ardından Türkiye’deki dördüncü GSM operatörü olacak. Ancak bu gelişmenin en çok merak edilen yönü ise şu TÜRKSAT gerçekten daha uygun fiyatlı mı olacak? İşte detaylar...

Türkiye’nin Dördüncü Operatörü TÜRKSAT Yolda, Fiyatlar İse Merak Konusu!

Türkiye'nin iletişim altyapısı adına büyük işlere imza atan TÜRKSAT mobil sektörüne de giriş yapıyor. Bu noktada 2026 yılı itibariyle GSM operatörü olarak hizmet vermesi beklenen marka Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından 4. büyük operatör olarak hizmet yapacak. TÜRKSAT'ın GSM'e girişiyle ilgili en çok merak edilen konu ise paket fiyatları oldu.

Henüz net tarife bilgileri açıklanmadı ancak devlet destekli bir kurum olan TÜRKSAT’ın pazara girişte rekabetçi fiyatlarla kullanıcıları cezbetmesi bekleniyor. Sektör kaynakları şirketin özellikle öğrenciler, düşük gelirli kullanıcılar ve kırsal bölgelerdeki vatandaşlar için cazip paketler sunabileceğini belirtiyor. Mobil internet ve konuşma paketlerinin son yıllarda ciddi zamlar alması yeni ve uygun fiyatlı bir alternatif arayan kullanıcıların dikkatini TÜRKSAT’a çevirmiş durumda.

TÜRKSAT’ın sektördeki diğer oyunculardan farkı yalnızca fiyat politikası olmayabilir. Şirketin sahip olduğu geniş uydu altyapısı özellikle kapsama sorunu yaşanan bölgelerde önemli bir avantaj yaratabilir. Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürebilen bu yapı mobil iletişimde de güvenilir bir sinyal altyapısı sunma potansiyeline sahip.

Ayrıca TÜRKSAT’ın kamu kurumlarıyla olan güçlü iş birlikleri sayesinde devlet destekli projelerde ya da sosyal sorumluluk paketlerinde de aktif rol oynaması mümkün. Bu da kullanıcılar için hem ekonomik hem de teknik olarak yeni bir deneyim anlamına geliyor.

Şirketin nasıl bir marka ismi kullanacağı hangi frekans bantlarında faaliyet göstereceği ve tam olarak ne tür tarifeler sunacağı gibi sorular ise henüz cevap bulmuş değil. Ancak 2026 yılının ilk aylarında bu bilgilerin resmiyet kazanması bekleniyor.