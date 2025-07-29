İnce Kasada 10.000 mAh Bataryası Olan Telefon Sudan Ucuza Satılacak!

Orta segmentte rekabeti artıracak olan Honor, yeni ince telefonuna devasa bir batarya entegre etmeyi başardı. Henüz adı belli olmayan ancak ucuz olacağı düşünülen bu ince telefon, prototip aşamasını geride bırakarak NPI (Yeni Ürün Tanıtımı) sürecine girdi. Bu da yakın zamanda çıkış yapacağı anlamına geliyor. Tabii önce deneme sürecinden geçmesi gerekiyor.

Akıllı telefon dünyasında doğru bilgiler sızdırmasıyla bilinen Digital Chat Station, Honor'un bu yeni cihazının 8.5 mm'den daha ince olabileceğini söylüyor. Normalde bu incelik, dev teknoloji markaların üst düzey telefonlarını tanıtırken kullandığı agresif bir pazarlama strateji haline geldi. Üstelik bu inceliğe rağmen, yine amiral gemisi telefonlarda göremediğimiz 10.000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip.

Honor Power 2 Olarak Adlandırılabilir

En iyi orta segment telefonlar arasında kendine yer bulabilecek kadar güçlü görünen bu telefonun "Honor Power 2" olduğuna inanılıyor. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, telefonun ismi henüz resmiyete kavuşmadı. Honor Power 2 ismini tahmin eden ise Weibo'daki teknoloji yorumcuları oldu. Eğer beklendiği gibi olursa bu telefon, Nisan ayında tanıtılan, 8.000mAh kapasiteli Qinghai Lake bataryasıyla büyük ilgi çeken ilk nesil Honor Power'ın devamı olacak.

Honor Power 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Yorumcular, eski nesil Honor Power'ın fiyatına bakarak ortalama bir fiyat tahmininde bulundu. Honor Power, Çin'de 1.999 yuan'dan (yaklaşık ₺11.317,83) satışa sunulmuştu. Devlet teşvikleriyle fiyat 1.699 yuan'a (~₺9.620,61) kadar düşmüştü.

Yeni modelin resmi tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Ancak ürünün artık NPI aşamasında olması, erken 2026 döneminde tanıtılabileceği ihtimaline göz kırpıyor. Çıktığında orta segmentte ucuz ve güçlü bir akıllı telefon arayanlara güçlü bir alternatif olabilir.