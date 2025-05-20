Rekabet Kızışıyor! Türkiye'nin Yeni Mobil Operatörü Belli Oldu

2025 yılı itibarıyle Türkiye nüfusu 85 milyonu aşmış durumda. Buna rağmen 92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor. Tabii buna pek de şaşırmamak gerekiyor. Nitekim bir kişi birden fazla hat sahibi olabiliyor.

90 milyondan fazla abone olmasına rağmen hizmet veren operatör sayısı ise üç. Ancak bu sayı yakın zamanda artacak gibi görünüyor. Öyle ki TÜRKSAT, mobil operatör olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

TÜRKSAT, Mobil Operatör Hizmeti Verecek

Bilmeyenler için 2004 yılında kurulan TÜRKSAT, tamamen devlete ait bir şirket olarak Türkiye’nin uydu haberleşmesi, internet, kablo TV ve telekomünikasyon hizmetlerini sağlayan bir ulusal operatör.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına ilişkin yasa hazırlıkları netleşiyor. Yeni yasayla birlikte şirket, kablo ve yayın hizmetlerinden ayrılacak ve ayrıca mobil operatör olarak da hizmet vermeye başlayacak.

TÜRKSAT şu anda Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketlerden biri. Buna göre firmanın yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olarak yürütülüyor. Yeni dönemde tıpkı Turkcell ve Türk Telekom'da olduğu gibi şirketin hakim hisseleri Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.

Bu durum, TÜRKSAT'ın devlet kontrolünde kalmasını ve sektördeki büyük oyuncularla benzer bir yapıda faaliyet göstermesini sağlayacak.

TÜRKSAT’ın mobil operatör olarak Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’e katılmasıyla sektördeki rekabetin ciddi şekilde artması bekleniyor. Bu gelişmenin tüketicilere daha uygun fiyatlar ve daha iyi hizmetler olarak yansıması bekleniyor.

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