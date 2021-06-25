Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A Yayın Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A yayın ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu tarafından yapaılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türksat 5A Yayın Ne Zaman Başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, katıldığı programda 5G, fiber altyapı çalışması ve Türksat 5A ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"6 ay önce Türksat 5A'yı uzaya göndermiştik. Acaba ne zaman yayına geçecek? Neden bu kadar uzun sürdü?" sorusunu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın yılbaşında fırlatıldığını, mayıs ayının ortalarında ise 5A'nın yörüngeye yerleştiğini söyledi.

Türksat 5A uydusunun testlerinin bittiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki pazartesi günü saat 14.00'te Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Türksat yerleşkesinde bir tören yapılacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, pazartesi itibarıyla Türksat 5A'nın da devreye gireceğini duyurdu.

Türkst 5B ve Türksat 6A uyduları ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Türkst 6A uydusunun 2022 ıylında uzya fırlatılmasının hedeflendiğini ifade etti.

5G'de ilk fazın tamamlandığını duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Önemli bir çalışmaydı. Özel sektörle birlikte yerli ve milli 5G'ye geçiş için önemli çalışmalarımız var. 4,5 G'ye geçtiğimizde neredeyse yerli hiçbir ürün yokken şu anda yüzde 23'ün üzerinde yerlilik oranı var" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bunu da kısa zamanda yüzde 30'lara yüzde 50'lere çıkarmak için özel sektör, devlet birlikte yerli ve milli 5G'ye geçmek için çalışıyor. Tabii dijitl çağın olmazsa olmazı 5G. 5G'den sonra çok şey değişecek. Tabii dünya da buna çalışıyor ama 5G'de çalışmalar bitmiş değil. Her gün bir yenilik çıkıyor."

Fiber altyapı çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bizim şu anda sabitte 34 Mbps internet hızımız var. Mobilde de 39 Mbps internet hızımız var. Bizim 2023'te her haneye 100 Mbps internet sağlam hedefimiz var. Bu hedefe doğru da bütün altyapımızı planlıyoruz. 440 bin kilometre bir fiber hattımız var şu anda" dedi.