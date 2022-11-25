Tuzlu Su ile Çalışan Otomobil Üretildi: İşte Elektrikli Otomobillerin Rakibi!

Elektrikli otomobiller, mühendislerin küresel ısınmayı ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın bir yolu olarak öne sürdüğü birçok çözümden sadece biri. Bununla birlikte çoğu zaman yeni bir pili şarj etmek için gereken süre gibi elektrikli otomobil sektöründe de tonlarca sorun var. Şimdi ise Quantino elektrikli süper otomobili tüm bunları değiştirmeye yardımcı olabilir.

Şu anda nanoFlowcell tarafından geliştirilmekte ve üzerinde çalışılmakta olan süper otomobil, şirketin bi-ION elektrolit adını verdiği özel bir tür tuzlu su karışımı kullanıyor. Bu noktada beş yılı aşkın bir süredir piyasada bulunan Quant48, bu elektrikli süper otomobile güç sağlayan nanoFlowcell teknolojisinin sunabileceği çok şey olduğunu defalarca kanıtladı.

Tek Depoyla 965 Kilometre Menzile Sahip

Ve şimdi şirket, daha da iyi menzil performansı sunacak yeni bir 2+2 roadster üzerinde çalışarak işleri bir adım öteye taşımak istiyor. Mevcut elektrikli süper otomobili bu kadar cazip kılan şeylerden biri de tek depoyla 965 kilometreye kadar menzile sahip olması. Bu, yaptığınız her yolculukta elektrik şarj istasyonlarını takip etmeye çalışma konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Bunun yerine benzin istasyonunda normal bir otomobilin benzin deposunu nasıl dolduracağınıza benzer şekilde şirketin bi-ION elektrolit karışımı ile doldurulması yeterli olacak. Quant elektrikli süper otomobili, çok hızlı yakıt ikmali seçenekleri sunduğundan elektrikli otomobillerin bilinen sorunlarına karşı daha makul imkânlar sunmaya yardımcı oluyor.

Peki siz tuzlu su karışımıyla çalışan bu yeni otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.