Evde Şarj Edebileceğiniz Bütçe Dostu Elektrikli Otomobil Geliyor

Ülkemizin yerli ve elektrikli otomobili Togg için meraklı bekleyiş sürerken daha bütçe dostu ve evde şarj edilebilecek bir elektrikli otomobil ortaya çıktı. Türkiye'de Doğan Holding'in temsil ettiği İspanyol Silence, elektrikli motosikletteki tecrübesini mikro otomobile de taşımıştı. Barcelona’da üretimi başlayan 2 kişilik S04 isimli mikro otomobil Mart 2023'te Türkiye'ye geliyor.

Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen ve beğeni toplayan Citroen Ami'den sonra bir elektrikli araç daha Türkiye'ye geliyor. Gazeteci Emre Özpeynirci yaptığı açıklamada evde şarj edilebilecek, şehir içinde kullanılabilecek yeni 2 kişilik elektrikli arabanın önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye pazarında yer alacağını söyledi.

Evde değiştirebilir ve şarj edilebilir pilleri bulunacak olan aracın 149 kilometreye kadar menzili olacak ve 90 kilometre azami hıza çıkabilecek. Gelecek tarihte otomobilin klimalı bir versiyonu da gelecek. Ülkemizde pazara girmesiyle birlikte otomobilin ilk olarak 300 stoğa sahip olacağı söyleniyor.

Fiyatı 350.000 TL'nin Altında Tutulacak

Doğan Holding Otomotiv Grubu Başkanı Kağan Dağtekin konuyla ilgili olarak "Şu ana kadar kuvvetli motorları ve değişen/taşınabilir piliyle rakiplerinden ayrışan Silence markasının yeni şehir otomobili hepimizi heyecanlandırıyor. İnşallah 2023'ün ilk çeyreğinde satışa başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Otomobille ilgili en dikkat çeken nokta ise fiyatı. Muadillerine kıyasla daha uygun bir fiyata getirilmesi planlanan otomobil için şu anda konuşulan rakamlar 350.000 TL'nin altında. Net fiyatı 2023'ün ilk çeyreğinde kesinlik kazanacak.

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