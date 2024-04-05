TV+’tan Bayram Hediyesi: Sayısız İçerik Ücretsiz İzlenebilecek!

TV+’taki en sevilen kanallar, heyecanlı maçlar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası bayram süresince herkese açık olacak.

6-14 Nisan tarihleri arasında gelen kullanıcılar, geldikleri günden itibaren 7 gün boyunca TV+’taki her türlü içeriğe ücretsiz bir biçimde erişip, bayram boyunca izleme keyfini sürecek.

TV+’ta Popüler ve Yeni Yapımlar Yer Alacak

Bayram boyunca son yılların en popüler HBO yapımı olan Game of Thrones, True Detective, Chernobly gibi muhteşem diziler TV+’ta seyirciyle buluşacak.

1 Nisan’da ABD ile aynı anda ve sadece TV+’ta yayına giren “Parish” dizisi merakla bekleyenlere sunulacak. Başrolünü Giancarlo Esposito’nun üstlendiği Parish, suç -gerilim türünde son dönemin en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

12 Nisan’da ilk kez ve sadece TV+ ekranlarında yayınlanacak Gray dizisinin yanı sıra Ben Affleck ve Alice Brage‘nın başrollerinde olduğu Hypnotic adlı aksiyon gerilim filmi de izleyicilerle buluşacak.

TV+’ta Hangi Maçlar Yayınlanacak?

Spor tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi heyecanı, Exxen TV aracılığıyla TV+’ta olacak. 9-11 Nisan tarihleri arasında Avrupa’nın en iyi takımları arasında gerçekleşecek heyecan dolu maçlar tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanında Real Madrid - Manchester City karşılaşması ile Barcelona - Paris Saint-Germain maçı seyirciyle buluşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finallerde Viktoria Plzen - Fiorentina ile Liverpool - Atalanta mücadelesi izlenebilecek. S Sport’ta da Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan Turkish Airlines EuroLeague maçlarının yanı sıra LaLiga ve İtalya Serie A’daki mücadeleler TV+’ta naklen yayınlanacak. 11 Nisan Perşembe akşamı EuroLeague’de Anadolu Efes - Kızılyıldız karşılaşması S Sport kanalında 20:30’da canlı yayınlanacak.

12 Nisan Cuma akşamı ise Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı 21:15 itibariyle S Sport kanalında izleyicilerle buluşacak. 13 Nisan Cumartesi LaLiga’da Mallorca - Real Madrid karşılaşması S Sport kanalında 19:30’da yayınlanırken hemen ardından 22:00’de Cadız -Barcelona mücadelesi S Sport ekranlarında olacak. İtalya Serie A’da 13 Nisan Cumartesi 19:00’da Torino - Juventus maçı S Sport 2 kanalında futbolseverlerle buluşurken 21:45’te Bologna-Monza karşılaşması yine S Sport 2 ekranlarında TV+ kullanıcılarıyla buluşacak.