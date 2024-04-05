TV+’tan Bayram Hediyesi: Sayısız İçerik Ücretsiz İzlenebilecek!
TV+, premium kategorisindeki kanalları ve tüm içerikleri bayram boyunca tüm ekran tutkunlarına açılacağını bildirdi. İşte, tüm detaylar!
TV+’taki en sevilen kanallar, heyecanlı maçlar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası bayram süresince herkese açık olacak.
6-14 Nisan tarihleri arasında gelen kullanıcılar, geldikleri günden itibaren 7 gün boyunca TV+’taki her türlü içeriğe ücretsiz bir biçimde erişip, bayram boyunca izleme keyfini sürecek.
TV+’ta Popüler ve Yeni Yapımlar Yer Alacak
Bayram boyunca son yılların en popüler HBO yapımı olan Game of Thrones, True Detective, Chernobly gibi muhteşem diziler TV+’ta seyirciyle buluşacak.
1 Nisan’da ABD ile aynı anda ve sadece TV+’ta yayına giren “Parish” dizisi merakla bekleyenlere sunulacak. Başrolünü Giancarlo Esposito’nun üstlendiği Parish, suç -gerilim türünde son dönemin en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
12 Nisan’da ilk kez ve sadece TV+ ekranlarında yayınlanacak Gray dizisinin yanı sıra Ben Affleck ve Alice Brage‘nın başrollerinde olduğu Hypnotic adlı aksiyon gerilim filmi de izleyicilerle buluşacak.
TV+’ta Hangi Maçlar Yayınlanacak?
Spor tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi heyecanı, Exxen TV aracılığıyla TV+’ta olacak. 9-11 Nisan tarihleri arasında Avrupa’nın en iyi takımları arasında gerçekleşecek heyecan dolu maçlar tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanında Real Madrid - Manchester City karşılaşması ile Barcelona - Paris Saint-Germain maçı seyirciyle buluşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finallerde Viktoria Plzen - Fiorentina ile Liverpool - Atalanta mücadelesi izlenebilecek. S Sport’ta da Avrupa basketbolunun en prestijli arenası olan Turkish Airlines EuroLeague maçlarının yanı sıra LaLiga ve İtalya Serie A’daki mücadeleler TV+’ta naklen yayınlanacak. 11 Nisan Perşembe akşamı EuroLeague’de Anadolu Efes - Kızılyıldız karşılaşması S Sport kanalında 20:30’da canlı yayınlanacak.
Samsung TV Plus Nedir? Ne İşe Yarar?
Dünyanın en büyük akıllı telefon ve televizyon üreticilerinden biri olan Güney Koreli şirketin Samsung TV Plus isimli bir hizmeti de bulunuyor.
12 Nisan Cuma akşamı ise Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı 21:15 itibariyle S Sport kanalında izleyicilerle buluşacak. 13 Nisan Cumartesi LaLiga’da Mallorca - Real Madrid karşılaşması S Sport kanalında 19:30’da yayınlanırken hemen ardından 22:00’de Cadız -Barcelona mücadelesi S Sport ekranlarında olacak. İtalya Serie A’da 13 Nisan Cumartesi 19:00’da Torino - Juventus maçı S Sport 2 kanalında futbolseverlerle buluşurken 21:45’te Bologna-Monza karşılaşması yine S Sport 2 ekranlarında TV+ kullanıcılarıyla buluşacak.
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