tvOS 18 Tanıtıldı: Apple TV+ Yeni Özelliklere Kavuşuyor!

Apple'ın merakla beklenen WWDC 2024 etkinliği gerçekleşti ve Apple TV+ kullanıcılarının merakla beklediği yeni tvOS sürümü olan tvOS 18 tanıtıldı.

Bu yıl 35.'si düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2'ye yer verildi. Peki Apple TV+ sahiplerinin merakla beklediği yeni sürüm olan tvOS 18 kullanıcılara neler sunuyor?

tvOS 18 ile Gelen Yenilikler

Apple TV+, tvOS 18 ile InSight özelliğine kavuşuyor. Artık bir Apple orijinal dizisini veya filmini izlerken, o anda ekranda hangi oyuncuların olduğunu ve hangi şarkının çaldığını görüntüleyebileceksiniz. Bu detaylara TV ekranınzıdan veya iPhone'unuzdan erişilebilecek.

TV hoparlörleri ve alıcıları, AirPods ve diğer Bluetooth cihazlarını destekleyen Enhanced Dialog özelliği ile seslere daha fazla vokal netliği sağlamak için makine öğrenimini kullanacak.

Apple TV+ artık 21:9 projektörler için de destek verecek. Ayrıca artık sesi kapatırsanız veya birkaç saniye geri giderseniz alt yazılar otomatik olarak görünmeye başlayacak.

Yeniden tasarlanan Apple Fitness+ deneyimi de tvOS 18 ile tvOS'a geliyor.

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