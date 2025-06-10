Apple, kısa bir süre önce gerçekleşen WWDC 25'te tvOS 26'yı duyurdu. Tıpkı iOS ve iPadOS gibi birden birkaç sürüm atlayarak 26 olarak çıkacak yeni versiyonun geliştiriciler için ilk beta sürümü de yayınladı. Peki tvOS 26 güncellemesi alacak Apple TV modelleri hangileri? İşte detaylar!

tvOS 26 Güncellemesi Alacak Apple TV Modelleri Listesi

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1. nesil - 2017)

Apple TV 4K (2. nesil - 2021)

Apple TV 4K (3. nesil - 2022)

Apple, geliştiriciler için tvOS 26'nın ilk beta sürümünü yayınladı. Yeni işletim sisteminin tüm Apple TV HD ve Apple TV 4K modelleriyle uyumlu olduğu doğrulandı. Özellikle 2015 yılında piyasaya sürülen ilk Apple TV HD modelinin bile desteklenmesi dikkat çekiyor. Ancak yeni Liquid Glass tasarımı gibi bazı özellikler sadece daha yeni modellerde kullanılabilecek.

Apple'ın açıklamasına göre tvOS 26, halka açık beta sürümü önümüzdeki ay yayınlanacak ve bu yılın sonlarında tüm kullanıcılara sunulacak. Güncelleme, 2015'ten bu yana üretilen tüm Apple TV HD ve Apple TV 4K modellerinde çalışacak şekilde optimize edildi.

Yeni işletim sistemi birçok yenilik getiriyor. Bunların başında Apple TV uyandığında otomatik olarak kullanıcı profillerini gösterme özelliği geliyor. Apple Music Sing deneyimi de önemli ölçüde geliştirildi. Kullanıcılar artık karaoke yaparken daha gelişmiş özelliklerden faydalanabilecek.

Liquid Glass tasarımı ve bazı gelişmiş özellikler yalnızca Apple TV 4K'nın ikinci ve üçüncü nesil modellerinde kullanılabilecek. Eski modeller temel güncellemeleri alsa da, donanım sınırlamaları nedeniyle tüm yeniliklerden yararlanamayacak.

Apple, tvOS 26 ile birlikte gelen diğer özelliklerin detaylarını daha sonra paylaşacağını belirtti. Şirket, dokuz yıllık cihazları bile desteklemeye devam ederek, uzun süreli yazılım desteği konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.