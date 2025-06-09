tvOS 26 Tanıtıldı! Peki Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Apple az önce WWDC 25 etkinliğinde tvOS 26 sürümünü tanıttı. Yeni sürümle birlikte Apple TV kullanıcıları farklı özelliklere ve tasarımsal değişikliklere sahip oldu. Peki yenilenen tvOS sürümü ile birlikte neler değişiyor? Kullanıcılar hangi özelliklere sahip olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

tvOS 26 Tanıtıldı! İşte Yeni Gelen Özellikler!

Apple WWDC 2025 etkinliğinde Apple TV’nin yeni işletim sistemi tvOS 26’yı resmi olarak duyurdu. Yeni sürüm, özellikle görsel tasarım tarafında büyük değişiklikler sunarken kullanıcı deneyimini derinleştiren bir dizi yeniliği de beraberinde getiriyor. tvOS 26’nın merkezinde "Liquid Glass" adı verilen yeni bir tasarım dili yer alıyor.

Bu tasarım, ekran öğelerinin çevredeki renkleri yansıtmasını sağlayan gerçek zamanlı işleme teknolojisini temel alıyor. Böylece TV dizileri ve filmler daha ön planda kullanıcı arayüzü ise daha arka planda tutuluyor. Ana ekran simgeleri ise derinlik ve parlaklık vurgularıyla güncellenmiş bir görünüme kavuştu. Yeni sürümle birlikte Apple Music Sing özelliği de yeniden tasarlandı.

Kullanıcılar artık iPhone’larını taşınabilir bir mikrofon olarak kullanabiliyor. Karaoke oturumlarına katılan diğer kullanıcılar kendi iPhone’larıyla şarkı ekleyebiliyor ve ekran üzerinden emoji tepkileri gönderebiliyor. Bu yenilik tvOS 26'yı ev partilerinin vazgeçilmezi haline getiriyor. Profil geçiş sistemi de daha akıllı hale geldi. Apple TV uyandığında, aktif kullanıcıyı seçmek için otomatik olarak profil seçici arayüzü gösteriliyor.

Bu sayede kişiselleştirilmiş önerilere ve izleme listelerine ulaşmak artık çok daha kolay. Ses tarafında da önemli bir yenilik var. Daha önce yalnızca HomePod’larla sınırlı olan ses çıkışı desteği, artık herhangi bir AirPlay hoparlör ile kullanılabiliyor. Böylece ses deneyimi daha esnek ve erişilebilir hale geliyor.

Son olarak tvOS 26 ile birlikte yeni Aerial ekran koruyucuları da sisteme eklendi. Bu görsel yenilikler, cihaz bekleme modundayken bile etkileyici bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor. Yeni güncellemenin geliştirici betası bugünden itibaren kullanıma açıldı. Halka açık beta sürümünün Temmuz ayında, tam sürümün ise Eylül 2025’te yayınlanması planlanıyor.