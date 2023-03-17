Tweet'lerinizi Kaç Kişinin Yer İşaretlerine Eklediğini Görmek Artık Mümkün!

Twitter'daki yeni yönetimin sevdiği şeylerden biri de metrikler ve bugünden itibaren bir özelliğin daha görünürlüğünü genişletiyorlar.

Twitter Destek hesabından atılan bir tweet'te şirket, bugünden itibaren iOS'ta, tweet ayrıntılarında bir tweet'in toplam kaç kez yer işaretlerine eklendiğini görebileceğinizi duyurdu. Yani, tweetlerinize kaç kişinin yanıt verdiğini, retweet ettiğini, görüntülediğini ve yer işaretlerine eklediğini görmek istediyseniz artık hepsini görebilirsiniz.

Twitter Artık Tweetlerin Yer İşareti Sayılarını Gösteriyor

Şirket, kullanıcıların bir tweet'in kaç kez yer işaretlerine eklendiğini görebilmelerine rağmen tweet'i tam olarak kimin yer işaretlerine eklediğini göremediklerini belirtti. Twitter Destek'in konuya dair açıklaması şu şekilde: "Bir tweet'i yer işaretlerine ekleyen belirli hesapları değil, yalnızca toplam yer işareti sayısını gösteriyoruz."

Twitter kısa süre önce tweet'ler gösterilen ölçüm sayısını genişletmişti. Bazı kullanıcılar bundan memnun kalırken, bazıları da kullanıcı arayüzünü ne kadar karmaşıklaştırdığından şikayet etti. Şirketin, yer işaretlerini de bu karmaşaya ekleyerek ilk grubun tarafında yer aldığı açık.

Şirket, yer işareti ölçümlerinin şu anda yalnızca iOS için Twitter uygulamasında mevcut olduğunu söylüyor. Diğer platformlara "genişletme planları" olduğunu söylese de bu özelliğin Android ya da web için Twitter'da tam olarak ne zaman görüneceğine dair bir zaman çizelgesi verilmedi.