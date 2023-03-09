Twitter'ın "En Etkili Hesapları" Açıklandı: Listede Türkiye'den 8 Hesap Var!

Twitter son yıllarda gerek haber konularında gerek farklı sektörlerde doğrudan bilgi kaynağı hâline geldi. Hâl böyle olunca çok sayıda takipçili ve etkileşimi yüksek hesapların kitlelere erişimi de geleneksel medyayı geçmeye başladı. Peki hiç Twitter'ın etkili hesaplarının hangi hesaplar olduğunu merak etmiş miydiniz?

Notus çeşitli faktörlere göre her yıl Twitter'ın en etkili 100 hesabını içeren bir listeyi takipçileriyle paylaşıyor. Bu yılki listeye göre Elon Musk, sahibi olduğu Twitter'da tahmin edebileceğiniz üzere en etkili hesaba sahip. Elon Musk'ın hesabı benzer takipçi sayısına sahip diğer hesaplara göre tam 23,9 kat daha iyi performans gösteriyor.

Notus'un bu yılki listesinin ikinci sırasında ise CHOQUEI yer alırken, BTS_official üçüncü sırayı, NO CONTEXT HUMANS dördüncü sırayı, cat with confusing auras. ise beşinci sırayı alıyor. İlk 100'de ülkemizden de 8 hesap yer alıyor.

Twitter'ın En Etkili Hesapları

1. Elon Musk

2. CHOQUEI

3. BTS_official

4. NO CONTEXT HUMANS

5. cat with confusing auras.

15. Haluk Levent

22. Pusholder

36. DarkWeb Haber

40. 23 DERECE

57. Oğuzhan Uğur

78. Muharrem İNCE

82. Recep Tayyip Erdoğan

92. Galatasaray SK

Eğer siz de kendi hesabınızın sıralamasını merak ediyorsanız listenin tamamına buradan göz atabilir ve sağ üstten kendi hesabınızı kontrol edebilirsiniz.