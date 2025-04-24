Twitch'te 2024'ün En Çok İzlenen Oyunları Açıklandı: Zirvedeki İsim Sizi Şaşırtabilir!
Twitch, 2024 yılı boyunca platformda en çok izlenen oyunları sıraladı. Yıllardır oyun dünyasında güçlü varlığını sürdüren GTA 5 listenin ilk sırasında.
Son dönemde eski popülerliğini yeniden kazanmak adına çalışmalarına devam eden Twitch, 2024 yılına ait istatistiklerini paylaşmaya devam ediyor. Platform son olarak, geçtiğimiz yıl boyunca en çok izlenen oyunların yer aldığı listeyi resmi olarak duyurdu.
Listede birçok global hit oyun yer alırken, zirvede sürpriz bir isim var: 11 yıl önce piyasaya sürülen GTA V, 2024 yılında da Twitch'in en çok izlenen oyunu olmayı başardı. Bu başarı, oyunun yıllara meydan okuyan etkileyiciliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
GTA 5 2024 Yılının En Çok İzlenen Oyunu Oldu
Piyasaya sürülmesinin üzerinden tam 11 yıl geçmesine rağmen Grand Theft Auto V (GTA 5), etkileyici popülerliğini korumaya devam ediyor. Özellikle oyunun geniş kitlelerce benimsenen “online” modu sayesinde, GTA V 2024 yılında da canlı yayın platformlarının zirvesinden inmiyor.
Twitch tarafından paylaşılan güncel verilere göre, GTA V geçtiğimiz yıl platformda tam 1,4 milyar saatten fazla izlendi ve 2024'ün en çok izlenen oyunu unvanını kazandı. Sevilen oyunu League of Legends, Valorant, Fortnite ve Call of Duty takip etti.
GTA V’in bu başarısında, geçtiğimiz yıllarda sunulan “Enhanced” sürümünün de etkisi büyük. Epic Games Store ve Steam üzerinde ayrı ayrı yayınlanan bu versiyonun en göz alıcı yanı AMD FSR 1 ve 3, NVIDIA DLSS 3 gibi ileri düzey grafik teknolojileriyle donatılmış olması.
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