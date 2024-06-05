Twitch Abonelik Fiyatları 30’dan Fazla Ülkede Artıyor: Türkiye Aboneliğine Zam Gelecek mi?

Şubat ayında İngiltere, Kanada, Avustralya ve Türkiye'de yapılan Twitch abonelik fiyat artışının ardından Twitch, içerik oluşturucuların gelirini artırmak amacıyla ilk kez ABD'de ve diğer 30 ülkede abonelik maliyetlerini artırdığını duyurdu.

Ayrıca, daha da önemlisi mevcut aboneler, yükseltmeyi veya iptal etmeyi seçene kadar mevcut abonelikleri için eski fiyatlardan yararlanacak.

Twitch Abonelik Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Yapılan fiyat artışından önceki fiyatlandırma, Twitch'in 1. Kademe aboneliği daha pahalı hale getirdiği tüm ülkelerde mevcut değil. Buna göre de Almanya, Belçika ve Hollanda gibi birkaç AB ülkesiyle sınırlı kalabilir görünüyor.

Diğer 30'dan fazla ülkedeki aboneler ise, aboneliklerini bu tarihten önce iptal etmeyi tercih etmedikleri sürece 11 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacak.

Twitch’in yeni zammı ile birlikte 11 Temmuz tarihinden itibaren ABD'de 1. kademe aboneliğin fiyatı önceki 4,99 dolardan 5,99 dolara çıkacak.

Bununla birlikte iyi gelişme ise Twitch, Kademe 2 ve Kademe 3 aboneliklerin veya hediye aboneliklerin fiyatlarını değişmeyeceğini belirtti. Henüz Twitch’in Türkiye fiyatıyla ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı.