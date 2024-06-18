Twitch CEO'su Canlı Yayında Komik Duruma Düştü: Algoritmayı Suçladı! (Video)

Twitch CEO'su Daniel Clancy son dönemde gündemin ana konusu hâline geldi ve görünüşe göre bu durum biraz daha sürecek. CEO, Twitch'in mobil özelliklerini tanıtırken algoritmanın önerdiği içeriklerle ilgili güldüren bir söylemde bulundu.

Clancy, İspanyol yayıncı Rubius ile Twitch'in yeni mobil klip görüntüleme özelliklerini tanıtırken, jakuzide yayın yapan bir kadın yayıncının kısa bir klibine denk geldi. Clancy, uygun bir klip bulmak için hızla kaydırırken, "Algoritma yüzünden" diye espri yaptı. Bu an, Twitch sohbetinde insanların gülmelerine yol açtı.

Olayın Yaşandığı Görüntüler Sosyal Medyada Paylaşılıyor

🔥 Twitch'e gelen yeni özellik hakkında yeniden konuşan Twitch CEO'su Dan Clancy, karşısına gelen hot tub yayıncısını hızla kaydırdı ve "Bunun nedeni algoritma." dedi. pic.twitter.com/8e8HGLSP1V — platcorn (@platcornweb) June 16, 2024

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine izleyiciler durumu eleştirdi. Gelen yorumlar "En kısa zamanda bir iş telefonuna ihtiyacı var." ve "Utanıyorsa neden izin veriyor?" gibi konular üzerindeydi. Hatırlayacağınız üzere Twitch'teki hot tub yayınlar uzun süredir Twitch yayıncılarının eleştirdiği ve üzerinde durduğu konulardan biriydi.

Twitch CEO'su Daniel Clancy benzer bir durumla geçmişte de karşı karşıya gelmişti. Telefonunda Twitch'i açan Clancy'nin ana sayfasında birçok hot tub yayını yer aldığı görünmüştü. Bu durumun tekrarlanıyor olması Twitch algoritmasının çalışma şekline ve hangi tür yayınlara öncelik verildiğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Twitch'in hizmet şartlarına göre kıyafet politikası, yayıncıların tamamen veya kısmen çıplak olmasına izin vermiyor ancak Clancy'nin algoritması bu politikanın sınırlarını zorlayan içerikleri teşvik ediyor gibi görünüyor.

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