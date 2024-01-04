Twitch Artık Çıplakmış Gibi Davranan Yayıncıları Banlayacak!

Twitch cinsel içerik politikalarını bir kez daha değiştiriyor ve bu kez almış olduğu yeni karar neticesinde çıplaklığa yakın her türlü yayınları yasaklıyor.

Platformda esasında çıplaklık zaten yasaktı ancak Twitch'in bugün yürürlüğe girecek olan yeni kıyafet politikası, yayıncıların "tamamen veya kısmen çıplak olduklarını ima etmelerine veya önermelerine" de izin vermiyor.

Cinsel İçerikli Yayınların Sonu Geliyor

Bu politika değişikliği, Twitch'in yakın zamanda cinsel içerikle ilgili politikalarını esnetmesinin ardından geldi. Twitch, Aralık ayında cinsel içerik politikalarını güncelleyerek daha önce yasaklanmış bazı içeriklere izleyicilere bilgi verildiği müddetçe izin vermişti ancak sadece iki gün sonra, yeni güncellenen politikanın "sanatsal çıplaklığa" izin veren kısmını "topluluk endişesi" üzerine iptal etmişti.

İçerik oluşturucular, her zaman yaptıkları gibi, yeni politikanın sınırlarını zorlamaya devam etti. Bazıları yayın sırasında tamamen veya kısmen çıplak olduklarını ima etmenin yollarını buldu.

Örneğin kamerayı çıplak olabileceklerini gösterecek şekilde konumlandırdılar ve çıplak olduklarını belli edecek noktaları sansürlediler. Hession, çoğu yayıncının içeriklerini doğru bir şekilde cinsel temalı olarak etiketlemesine rağmen (bu da yayınları Twitch'in ana sayfasından gizliyor), kullanıcıların sitede gezinirken hâlâ potansiyel olarak müstehcen küçük resimler görebildiklerini söyledi.

Twitch'in yeni politika değişikliği sonrası bu yayınların ve platformun akıbeti ne olacak hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.