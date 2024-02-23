Twitch'e Erişim Engeli Getirildi: Peki Ama Neden?

Geçtiğimiz günlerde BTK'nın Kick hakkında inceleme başlattığı bilgisini paylaşmıştık. Ardından birkaç gün önce de Kick'e erişim engeli getirildi. Engelin sebebi de kumar ve +18 içeriklerin rahat bir şekilde yayınlanabilmesiydi.

Erişim engeli kararı sonrasında Kick hızlıca aksiyon almış ve bu kategorilere Türk kullanıcıların erişimini kapatmıştı. Yeni gelen bilgiye göre şimdi de Twitch'e erişim engeli geldi. Henüz sebebine dair bir şey bilinmese de bazı kullanıcılar hala platforma sorunsuz girebildiklerini söylüyor.

Twitch'e Erişim Engeli Getirildi!

BTK son dönemde Kick ve Twitch üzerinde çeşitli incelemeler yapıyor olmalı ki her iki platform için de erişim engeli getirildi. Twitch'ten Kick'e geçen ve Kick'in erişime katılmasıyla birlikte Twitch'te tekrar yayın yapmaya dönen yayıncılar, alınan bu yeni karar ile ne yapacak bilinmiyor.

Her iki platformun da erişim engele yemesi, özellikle yayıncılar açısından olumsuz bir sonuç çıkarıyor. Twitch'in henüz neden erişime kapatıldığı bilinmemekle birlikte ne zaman açılır tahmin bile edilemiyor.

Şu an kullanıcıların bazıları hala platforma erişebildiğini aktarırken, resmi açıklamaya göre erişim kapatılmış durumda. Aynı durum Kick için de geçerli. Erişimin engellenmesi üzerinden birkaç gün geçmiş olsa da hala erişim sağlayan kişiler var.