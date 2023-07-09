Twitch Yeni Güncellemelerini Duyurdu: Hikaye ve Keşif Akışı Geliyor

Canlı yayın platformu Twitch, içerik üreticilerine canlı yayın dışında takipçilerine ulaşmalarını sağlayan hikaye özelliğini duyurdu. Özellik diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi 24 saat sürecek ve Twitch mobil uygulamasında görünecek.

Yeni güncelleme platforma katılan diğer yeni özelliklerle birlikte bu yılki TwitchCon Paris etkinliğinde paylaşıldı. Ekim ayında kullanıma sunulacak hikaye özelliği yayıncıların güvenliğini sağlamak için Twitch Topluluk Kuralları kapsamında yer alacak.

Twitch Platformu Birçok Yeni Özelliği Kullanıma Sunacak

Twitch’in etkinlikte duyurduğu bir başka özellik ise, Keşif Akışı: Yayıncı Twitch uygulamasında, çevrim içi olsun veya olmasın kısa yayıncı kliplerinden oluşan kaydırılabilir bir yayın yapabilecek. Paltformu kullanan İzleyiciler yeni yayıncılar bulmak için kolayca gezinebildiğinden, amaç platformdaki keşfedilebilirliği artırmak. Bu nedenle, yayıncılar kliplerini favori olarak etiketleyebilecek ve bu, keşif akışı adı verilen yeni panelde önceliklendirilecek.

Bunun yanı sıra, klip düzenleyici özelliği mobil üzerinden erişim ve klipleri doğrudan rakip platform TikTok'a aktarma yeteneği dahil olmak üzere iyileştirilecek.

Ürün Başkan Yardımcısı Jeremy Forrester, Eurogamer'a yapmış olduğu açıklamada "Yayınları TikTok ile rekabet edecek şekilde oluşturmuyoruz, insanların gelip günde bir saat yayın tükettiği bir platform oluşturmak istemiyoruz." dedi.

İnsanların aşina olduğu kısa içerik ve kullanıcı deneyimi gibi şeyleri kullanmak istediklerini belirten Forrester, "Pek çok yayıncı, Twitch izleyicilerini onlarla iletişim kurmaya devam edebilmeleri için onları diğer platformlarda takip etmeye aktif olarak teşvik etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin açılış konuşması sırasında başka eklemeler de duyuruldu. Twitch'te reklam vermek, yayıncı ve aboneler arasında tartışmalı bir konu oldu ve reklamlar çok sık araya giriyor. Bundan hareketle platform bu ayın sonlarında yeni bir özellik getirecek.

Gelen yeni eklenti sohbet kutusunda bir reklam geri sayımı göstererek hem yayıncıyı hem de izleyicileri reklamın geleceği konusunda uyaracak. Eğer reklam sohbet veya önemli oyun sırasında ise bu ertelenebilecek.

Duyurulan bir başka güncelleme, moderatörlerin bir hesabın neden banlandığına dair yorumları birbirleriyle paylaşabilmesidir. Bu, bilgi paylaşımı moderatörlerin yayıncıların güvende kalmasını sağlamaları için alternatif bir yol olarak görülüyor.

Son olarak, Guest Star'a da bir güncelleme geldi. Uygulamada artık yayıncıların iş birliği yapmasına ve ortak yayın yapmasına imkan tanınacak. Beş yayıncı, aynı anda kendi kanallarında canlı yayın yaparken bir araya gelebilecek.