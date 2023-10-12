Twitch'ten Yeni Özellik: Yasaklı Kullanıcılara Özel Yaptırımlar Geliyor!

Twitch, sonunda beklenen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya başlıyor. Bu özellik yasaklı kullanıcıların akışları izlemesini engelliyor. Daha önce duyurulan bu özellik, içerik oluşturucuların yasaklı kullanıcıları akışlarını izlemekten men etmelerine olanak tanır.

Öncesinde yasaklanan kullanıcılar sohbetlere katılamıyorlardı, ancak yine de oyunseverlerin yayınlarını küçük gözlerle izlemeye devam edebiliyorlardı. Ancak şimdi artık bu da engelleniyor.

Yeni Özellik Nasıl Aktif Edilir?

Yeni özellikte şimdilik bir eksiklik bulunuyor. Yasaklanan kullanıcılar yayını izleyemezken, oturum açmamış kullanıcılar hala yayınları izleyebiliyorlar. Bu durumu aşmak için tek yapmaları gereken oturumdan çıkmak ve sayfaya gitmek olacak.

Bu yeni özellik, içerik oluşturucuların Kontrol Paneli'nde bulunan denetleme ayarları aracılığıyla etkinleştirilmelidir. Bir kullanıcıyı yasakladığınızda, bu kişi hemen yayınlarınızı izleme yeteneğini kaybeder. Yasağı kaldırarak erişimi yeniden sağlayabilirsiniz veya bu kişi oturumdan çıkıp sizi anonim olarak izleyebilir.

Twitch, bu yeni özellikle kullanıcıları yasakladığını fakat IP adreslerini yasaklayamadığını belirtti. Bu nedenle, yeni bir kullanıcı adı ve e-posta adresiyle kaydolmayı deneyen bir kişi, yasağı aşabilir.

Bu özellik bugün aşamalı olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Twitch, tacizcilere karşı alınan son adımlardan biri olarak bu özelliği sunuyor.

Daha önceki hamleler arasında bir tuşla taciz önleme aracının eklenmesi, raporlama ve itiraz sürecinin iyileştirilmesi, topluluk politikalarının yeniden yazılması ve açık deepfake'lere karşı güçlü bir tavır alma bulunuyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sizce yeterli bir adım mı? Düşünceleriniz yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.