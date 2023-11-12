Twitch, Kullanıcıların Eleştirdiği O Özelliğini Kaldırıyor!

Canlı yayın platformu Twitch, bu yılın haziran ayında Hype Chat adında yeni bir özellik duyurmuştu. Bu özellik, yayıncılar için yeni bir gelir modeli olarak görüldü. Çünkü yayıncılar, izleyicilerin yorumlarını belli bir miktar karşılığında sohbete sabitleyebiliyordu. Ancak bu özellik bekletileri karşılamadı.

15 Kasım'da Kaldırılacak!

Twitch'in duyurduğu Hype Chat, YouTube gibi birçok uygulamada olan mesaj sabitleme özelliğini içeriyordu. Yayın sahibi, 1 ila 500 dolar arasında bir tutar belirleyerek izleyicilerinin mesajlarını sohbete sabitleyebiliyordu.

Bu işlemden elde edilen gelirin %70'i yayıncının %30'u Twitch'in oluyordu. İzleyiciler, yayıncılara gelir kaynağı olan bu özelliğin fiyatını yüksek buldu ve pek faza kullanmadı. Twitch ise gelen geri bildirimleri dikkate alarak bu özelliği kaldıracağını duyurdu.

Hype Chat 15 Kasım'dan itibaren sonlanacak ve Twitch artık Cheering ve Bits özelliklerine daha fazla yatırım yapacak. İşte Twitch'in destek ekibinin konuyla iligli açıklaması:

"Topluluğun geri dönüşlerine dayanarak 15 Kasım'da Hype Chat'i kaldırmaya ve Cheering ile Bits özelliklerine yatırım yapmaya karar verdik. Hâlâ hızlı akan sohbetlerde sabitlenebilen mesajların çok değerli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla gelecek haftalarda izleyiciler Cheers ve Bits'leri sohbete sabitleyebilecek."

Peki siz Hype Chat özelliğini seviyor muydunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.