Twitch'ten Geri Adım: Yayıncılar Artık İstedikleri Yerde Eş Zamanlı Yayın Yapabilecekler!

Twitch, TwitchCon'un ardından yaptığı açıklamada şirketin artık yayıncılarının herhangi bir canlı yayın hizmetinde aynı anda yayın yapmasına izin vereceğini duyurdu.

Daha önce yayıncılar TikTok ve Instagram gibi mobil platformlarda eş zamanlı yayın yapabiliyorlardı ancak YouTube, Facebook ve benzer platformlarda yayınlar gerçekleştiremiyorlardı.

Twitch artık almış olduğu yeni kararla birlikte yayıncıların aynı anda canlı yayın yapabilecekleri yerleri önemli ölçüde genişletiyor.

Son zamanlarda bazı Twitch yayıncıları Twitch dışındaki diğer platformlarla yayın anlaşmaları yapmaya başladı. xQc, Amouranth ve Nickmercs gibi büyük isimler bu yıl Twitch rakibi Kick ile büyük anlaşmalar imzaladı ve bu isimler anlaşma imzaladıkları platformdan ötürü değil, Twitch'in katı politikalarından ötürü Twitch'te eş zamanlı yayın gerçekleştiremiyorlardı.

Bu kararla birlikte yayıncılar artık eş zamanlı yayınlar yapabilecek olsa da bazı koşullar bulunuyor.

Twitch ile Eş Zamanlı Yayınlar Yapabilmek İçin Gerekli Şartlar

Yayıncılar, Twitch'teki yayınlarının kalitesinin "diğer platformlardaki veya hizmetlerdeki deneyimden daha az olmadığından" emin olmak zorunda olacaklar.

Yayıncılar, Twitch topluluklarıyla diğer platformlardaki eş zamanlı yayınlarının bağlantılarını paylaşamayacaklar.

Yayıncılar, platformlar arasında sohbeti birleştirme gibi işlemler için üçüncü parti hizmetleri kullanamayacaklar.

Twitch, gelecekte yayıncıların eş zamanlı yayın yaptıklarını belirtebilmeleri için yeni bir araç ekleyeceğini de belirtti.

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